Cigarro eletrônico aumenta em até 7 vezes risco de jovens pegarem covid-19

Adolescentes e jovens adultos que utilizam cigarros eletrônicos têm um risco muito maior de serem infectados pela covid-19 do que os que não fazem uso. Estudo conduzido pela escola de medicina da Universidade de Stanford (EUA) apontou que o risco chega a ser cinco a sete vezes maior em pessoas que usam o “vape” ou vaporizador, como também são conhecidos os cigarros eletrônicos.

O estudo, publicado ontem (11) no Journal of Adolescent Health, é o primeiro a relacionar o uso de cigarros eletrônicos entre jovens e o coronavírus, através de dados populacionais dos EUA coletados durante a pandemia.

“Adolescentes e jovens adultos precisam saber que se você usa cigarros eletrônicos, provavelmente corre o risco imediato de contrair covid-19 porque está danificando seus pulmões”, disse uma das autoras do estudo, Bonnie Halpern-Felsher.

“Os jovens podem acreditar que sua idade os protege de contrair o vírus ou que eles não apresentarão sintomas de covid-19, mas os dados mostram que isso não é verdade entre aqueles que usam o vaporizador”, afirmou o principal autor do estudo, Shivani Mathur Gaiha.

“Este estudo nos diz muito claramente que os jovens que usam vapes ou fazem uso duplo [cigarros eletrônicos e cigarros convencionais] estão em risco elevado, e não é apenas um pequeno aumento no risco; é um grande problema ”, disse Gaiha.

Os dados foram coletados através de pesquisa online, em maio. Participaram 4.351 pessoas, com idades entre 13 e 24 anos, que viviam nos Estados Unidos. Os dados foram cruzados com dados populacionais do país.