Cientistas encontram novo minério em meteorito que veio da Lua

Recentemente astrônomos encontraram um asteroide que vale mais do que a economia global. Agora, um grupo de pesquisadores europeus descobriu um novo tipo de mineral através de análises feitas no meteorito lunar Qued Awlitis 001. De acordo com a pesquisa publicada na revista científica American Mineralogist, o novo mineral de alta pressão foi chamado de donwilhelmsite e é o primeiro do tipo achado em meteoritos com aplicação em sedimentos terrestres subductados.

O meteorito analisado rendeu cerca de 382 quilos de rochas e solos para a análise dos pesquisadores. Os especialistas encontraram minerais como wadsleyite, ringwoodite e bridgmanite, que são naturais e constituem grandes partes do manto terrestre. A descoberta do donwilhelmsite vai ajudar a buscar respostas sobre a formação da Lua.

O donwilhelmsite é composto principalmente de átomos de cálcio, alumínio, silício e oxigênio. Os pesquisadores entendem que este mineral é semelhante as rochas que constituem os continentes terrestres e se forma entre 460 e 700 quilômetros de profundidade.

A descoberta do mineral foi feita mais precisamente dentro de zonas de derretimento de choque no local de queda do Qued Awlitis 101, encontrado em 2014 em uma região do Saara Ocidental. O meteorito, já analisado, está em exibição no Museu de História Natural de Viena, na Suíça.

Em relação ao nome para lá de complicado, os cientistas explicam que esta é uma homenagem ao geólogo lunar Don E. Wilhelms, cientista americano envolvido na seleção do local de pouso e na análise de dados das missões Apollo, que trouxeram rochas lunares para serem analisas na Terra.