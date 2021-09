Blue Origin anuncia novo voo espacial com Capitão Kirk a bordo

A companhia espacial Blue Origin anunciou, nesta segunda-feira (27), seu próximo voo que, segundo o site de notícias TMZ, incluiria o ator William Shatner, o Capitão Kirk de "Star Trek."

Segundo o TMZ, Shatner, de 90 anos, participará da viagem prevista para 12 de outubro e se tornaria a pessoa mais velha a visitar o espaço.

A Blue Origin revelou os nomes de dois dos quatro tripulantes, mas não confirmou a participação de Shatner.

São eles: Chris Boshuizen, ex-engenheiro da Nasa e co-fundador da empresa de observação espacial Planet Labs; e Glen de Vries, co-fundador da plataforma de pesquisa Medidata Solutions.

Ator William Shatner posa junto de escultura de cera do capitão James T. Kirk Ator William Shatner posa junto de escultura de cera do capitão James T. Kirk

Os outros dois nomes serão anunciados nos próximos dias, disse a Blue Origin.

A empresa anunciou que a decolagem do foguete New Shepard será no seu local de lançamento, ao oeste do Texas, em 12 de outubro.

A Blue Origin pertence ao magnata Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Bezos, seu irmão Mark, a aviadora pioneira Wally Funk e Oliver Daemen, que pagou por sua passagem, viajaram em 20 de julho no primeiro voo tripulado da Blue Origin.

Funk, de 82 anos, e Daemen foram as pessoas de maior e menor idade a viajarem ao espaço em um voo de 10 minutos. A viagem de 12 de outubro replicará a anterior.