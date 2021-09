Novo 007 tem estreia mundial hoje; elenco se diz "empolgado"

Após um atraso de 18 meses, o filme 007 – Sem Tempo para Morrer finalmente estreia nas salas de exibição nesta semana, um alívio para seu elenco e para as redes de cinema.

Daniel Craig volta para sua quinta e última atuação como o agente secreto britânico, conhecido por seu amor por carros rápidos e invenções engenhosas.

O filme deveria ter sido lançado em abril de 2020, mas a pandemia de Covid-19 forçou os cinemas a fecharem e impôs restrições ao número de espectadores.

"Estes últimos 18 meses foram uma época bastante terrível para todos", disse Craig à Reuters. "O que é ótimo é que estamos aqui, chegamos a este ponto e agora realmente podemos colocá-lo no cinema... daqui pra frente, tudo é lucro".

Estimado em 200 milhões de dólares, 007 – Sem Tempo para Morrer, o 25º filme de James Bond, foi adiado três vezes desde o início da pandemia.

Apesar disso, seus produtores resistiram para que ele fosse lançado nas salas de exibição.

"Ele foi concebido, filmado e produzido para estar nos cinemas, para ser uma experiência de cinema", disse o produtor Michael G. Wilson ao podcast oficial do filme.

Nesta terça-feira, Craig acompanhará os colegas de elenco Lashana Lynch, Léa Seydoux e Rami Malek na estreia mundial da aventura em Londres.

"Estou muito feliz por termos um reencontro de todas as pessoas que trabalharam no filme, de estar com elas em pessoa", disse Seydoux.