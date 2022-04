Uefa aprova novo modelo do fair play financeiro para clubes

Os principais clubes europeus serão limitados a gastar no máximo 70% de suas receitas em seus elencos sob as novas "regulamentações de sustentabilidade financeira" aprovadas pelo comitê executivo da Uefa nesta quinta-feira.

A nova política substituirá o sistema anterior de fair play financeiro e introduzirá uma "regra de custos do elenco" que limitará os gastos com salários, transferências e taxas de agentes.

O número de 70% será alcançado após um período de transição de três anos, caindo gradualmente de 90%.

"O primeiro regulamento financeiro da Uefa, introduzido em 2010, cumpriu seu objetivo principal", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, na reunião do comitê executivo da entidade em Nyon.

"Ele ajudou a recuperar as finanças do futebol europeu e revolucionou a forma como os clubes de futebol europeus são administrados. Entretanto, a evolução da indústria do futebol, juntamente com os inevitáveis efeitos financeiros da pandemia, mostraram a necessidade de uma reforma por atacado e novas regulamentações de sustentabilidade financeira".

A Uefa acrescentou que os prejuízos aceitáveis duplicarão de € 30 milhões em três anos para € 60 milhões durante o mesmo período. A nova regulamentação entrará em vigor em junho de 2022.