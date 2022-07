Rayssa Leal é campeã da primeira etapa da SLS e Brasil fecha dobradinha no pódio com Pâmela Rosa

Rayssa Leal continua a fazer história no skate feminino. Com uma nota somada de 23.2, a maranhense ficou com o título da SLS de Jacksonville, na Flórida, EUA, sua quarta vitória da competição. Pela sétima etapa consecutiva, o Brasil ficou em primeiro lugar no pódio. A japonesa Yumeka Oda, que quebrou o recorde feminino da modalidade com uma nota de 9.4, e a brasileira Pâmela Rosa, duas vezes campeã mundial, completaram o pódio. Elas obtiveram notas de 23.0 e 17.6, respectivamente. A campeã olímpica Momiji Nishyia ficou em quarto lugar, com 17.5 pontos.

As brasileiras começaram bem na final. Na segunda volta, Pâmela conseguiu uma nota de 8.0 e se classificou em primeiro lugar para a série seguintes, em que as skatistas tem quatro chances de realizar manobras e aumentar o somatório. Rayssa também foi bem e se classificou com a nota 7.0.

Na primeira série de manobras, Pâmela Rosa acertou um frontside boardslide, mas levou uma nota zero porque, segundo a nova regra da SLS, se uma atleta fizer a mesma manobra que fez durante a volta no mesmo obstáculo, os pontos são inválidos. Apesar do revés, Pâmela conseguiu se recompor e conseguiu uma boa manobra na última tentativa, conseguindo uma nota de 6.0 e garantiu o terceiro lugar e a chance de tentar mais duas manobras. Rayssa se garantiu na fase seguinte com uma nota de 7.1.

Na fase final, a japonesa Yumeka Oda fez história ao atingir uma nota de 9.4, recorde do skate street feminino mundial. Assim, com o somatório de 23 pontos, a "fadinha" foi para sua última tentativa, precisando de uma nota de 7.5 para vencer a japonesa. Dito e feito: na pressão, Rayssa acertou um heelfliprockslide e garantiu o título por dois décimos.

Gabi Manzetto, que se classificou em oitavo e abriu a bateria da série de manobras, consegui uma excelente nota de 7.3, mas seu somatório de 12.6 não foi suficiente para chegar no top 4. A paulista ficou com o sétimo lugar na competição.

A próxima etapa da SLS está marcada para 13 e 14 de agosto, em Seattle, também nos EUA. Em novembro, o Rio recebe a etapa final da emporada nos dias 5 e 6 de novembro.