Rolls Royce: a história de amor por trás do carro que custa mais de US$ 30 milhões

O mundo automotivo conta comum segmento especial dedicado aos fãs de veículos de alto padrão. E a fabricante Rolls-Royce é sem dúvida um dos principais nomes desse nicho. Com a chegada do Droptail — modelo exclusivo do qual serão fabricadas apenas quatro unidades —, cujo valor ultrapassa US$ 30 milhões (R$ 147,3 milhões), a marca voltou a ser lembrada.

Desenvolvido pela divisão Coachbuild da marca britânica, especializada em produtos a la carte, é um sedan cupê conversível de dois lugares, com 5,3 metros de comprimento e dois metros de largura, com portas suicidas — porta articulada na parte traseira do carro — e rodas de 22 polegadas. Sua arquitetura mistura metais de diferentes ligas com fibra de carbono.

A aparência conversível é obtida por meio de uma capota rígida longa e baixa, projetada para dar duas vidas ao veículo. Parte do teto é feita de vidro eletrocrômico, que vai do opaco ao quase translúcido ao toque de um botão. Sob o capô está um motor V12 de 6,8 litros que desenvolve 600 cavalos de potência.

Uma história de amor

A primeira unidade do Droptail foi apresentada em um evento privado durante a Monterey Car Week, na California, e, aparentemente, a customização do produto atingiu outro patamar. Conforme revelado pela montadora, a fonte de inspiração foi a rosa Black Baccara e o conceito que se segue é o de uma história de amor.

Prova disso é a cor do seu corpo chamada True Love, uma romã perolada escura coberta com cinco camadas de um acabamento transparente, cada uma misturada com um tom de vermelho ligeiramente diferente, o que faz com que o modelo exiba vários tons dependendo da luz. A Rolls-Royce revelou que alcançar o efeito exigiu uma equipe de especialistas e mais de 150 repetições.

Uma técnica de pintura polida à mão chamada Hydroshade cobre o brilho e permite um acabamento escuro mas reflexivo, que também é aplicado no interior. Já a cabine, para começar, possui piso em parquet composto por 1.603 triângulos de bordo preto francês lixados, pintados e dispostos à mão com um padrão assimétrico cujo objetivo é representar de forma abstrata a queda natural das pétalas da flor.

Entre outros detalhes está a placa La Rose Noire, que exibe um conceito Audemars Piguet Royal Oak Split-Seconds Chronograph GMT Large Date — um relógio de luxo de 43 milímetros com contadores vermelhos e luneta interna, cujo valor ultrapassa os € 200.000 (R$ 1 milhão). Quando removido, a abertura do painel é coberta por um relógio em ouro branco de titânio com uma moeda de ouro e gravação de rosa.

Legado VIP

O Droptail está longe de ser o primeiro caso de customização sobre rodas que a Rolls-Royce lançou no mercado de carros de luxo. Outros exemplos de edições exclusivas e, sobretudo, limitadas da empresa britânica são o Phantom Zenith (2016), o Sweptail (2017), o Phantom Tranquility (2019), o Dawn Silver Bullet e o Wraith Kryptos (2020), o Phantom Tempus e a cauda do barco (2021).

Todos esses modelos foram concebidos e produzidos como parte da série limitada da montadora e foram projetados para exacerbar o conceito de encomendar um carro “a la carte” que a empresa gosta de oferecer.