Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

No mês de setembro, o Disney+ retorna com a quinta temporada da premiada série Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin. Os três primeiros episódios estreiaram nesta semana e, depois, serão lançados semanalmente às terças-feiras.

Na HBO Max, chega o filme A Última Showgirl (2024), indicado ao Globo de Ouro deste ano. Estrelado por Pamela Anderson, com direção de Gia Copolla, o filme recebeu prêmios nos festivais de Zurich, Miami, Sun Valley, San Diego, Las Vegas e outros. E na Mubi, estreia o clássico e premiado no Oscar O Silêncio dos Inocentes (1991), estrelado por Jodie Foster.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Only Murders in the Building (Disney+)

A quinta temporada da série de comédia Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, chegou ao Disney+ na última terça-feira. Já são três episódios na plataforma, e os demais serão lançados todas as terças-feiras.

No novo ano, os amigos Charles, Oliver e Mabel investigam o assassinato do porteiro do Prédio Arconia, Lester (Teddy Coluca), que aparece morto em uma das fontes do jardim do local. O que eles não esperavam é que Lester estava em contato com um gângster da máfia antes de morrer.

O Silêncio dos Inocentes (Mubi)

Vencedor do Oscar em cinco categorias — incluindo a de Melhor Atriz para Jodie Foster e Melhor Ator para Anthony Hopkins —, o filme O Silêncio dos Inocentes (1991) chega à Mubi nesta sexta-feira, 12, para quem gosta de um bom clássico dos cinemas. Conta a história da jovem e talentosa agente do FBI Clarice Starling, que recebe ajuda do encarcerado Dr. Hannibal Lecter, um psiquiatra brilhante e também um psicopata violento e canibal, para tentar encontrar um assassino em série conhecido como Buffalo Bill.

Fundação (Apple TV)

O episódio final da terceira temporada de Fundação vai ao ar nesta sexta-feira, 12, na Apple TV e dá uma ótima oportunidade de revisitar a série inteira. A produção é baseada na obra homônima de ficção científica de Isaac Asimov, um conjunto de cinco contos inter-relacionados. Narra a épica jornada de um grupo exilado que busca salvar a humanidade da queda iminente do Império Galáctico. O psico-historiador Hari Seldon prevê um futuro de barbárie e escuridão. Cria a Fundação para preservar o conhecimento humano e, assim, diminuir um período de mil anos de escuridão, no lugar dos 30 mil previstos, antes que um novo império possa surgir.

Onze Homens e um Segredo (Netflix)

A Netflix traz ao catálogo o clássico Onze Homens e um Segredo (2001), estrelado por George Clooney, Brad Pitt, Casey Affleck, Matt Damon, entre outros. O filme conta a história de Danny Ocean, que apenas 24 horas após deixar a penitenciária de Nova Jersey já coloca em prática o plano de assaltar três cassinos de Las Vegas em apenas uma noite, em meio à realização de uma luta que vale o título mundial dos pesos-pesados. Ocean reúne uma equipe de 11 especialistas a fim de ajudá-lo em seu plano, seguindo sempre três regras básicas: não ferir ninguém, não roubar alguém que realmente não mereça e seguir o plano como se não tivesse nada a perder.

A Última Showgirl (HBO Max)

Indicado ao Globo de Ouro e vencedor de diversos prêmios nos festivais de Zurich, Miami, Sun Valley, San Diego, Las Vegas e outros, A Última Showgirl chega ao catálogo da HBO Max nesta semana. O filme é estrelado por Pamela Anderson, Dave Bautista, Kierman Shipka e Jamie Lee Curtis, com direção de Gia Coppola. Narra a história de Shelly, que após perder seu show de trinta anos em Las Vegas, enfrenta o desafio de reinventar sua carreira como dançarina e recuperar o relacionamento frágil e distante com sua filha.

Para ver no cinema: Sonhar com Leões

Para quem quiser trocar o sofá de casa pela poltrona da sala de cinema, a indicação do fim de semana é Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blanco, estrelado por Denise Fraga. O filme luso-brasileiro é uma tragicomédia e conta a história de Gilda, uma mulher brasileira morando em Portugal com uma doença incurável. Frente a frente com o destino — morrer de dor —, ela sai em busca de algum lugar onde possa realizar a eutanásia.

O filme recebeu menção honrosa no 53º Festival de Cinema de Gramado, realizado neste ano. Fraga foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz.