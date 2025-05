São Paulo tem bar entre os 10 melhores do mundo

O Exímia Bar, no Itaim Bibi, em São Paulo, foi eleito um dos 10 melhores novos bares de coquetéis do mundo, segundo o prêmio americano Spirited Awards.

A casa paulistana é a única representante do Brasil na premiação. Inaugurado há pouco mais de um ano, o Exímia tem entre os sócios os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen (Grupo Locale), Márcio Silva e Manu Buffara.

A carta de coquetéis autorais desenvolvida por Márcio teve como base pesquisas sobre a história dos coquetéis ‘vintages’ e clássicos e o uso de ingredientes naturais e nativos do Brasil.

Já o cardápio foi desenvolvido por Manu Buffara, com referências de suas experiências gastronômicas no Brasil e no mundo. "A maior influência para o desenvolvimento das receitas foi o estilo de coquetelaria de Márcio", diz a chef. A dupla trabalha junto em projetos mundiais desde 2012. Entre os destaques, as sugestões são o Tutano na Brasa, Dumplings, Lula na Brasa e Sobremesa Beiju Amigo.

“Todo ano, somos inspirados pelo talento extraordinário e diversificado que surge da nossa indústria ao redor do mundo,” diz Tiffanie Barriere, presidente do Spirited Awards nos EUA. “A lista final deste ano celebra aqueles que estão redefinindo a excelência, criando coquetéis notáveis, elevando a experiência dos clientes e levando nossa indústria a novos patamares globalmente.”

A cerimônia do Spirited Awards ocorrerá em 24 de julho, durante o 23º festival Tales of the Cocktail (TOTC), que será realizado de 20 a 25 de julho. No evento será revelado o grande vencedor de cada categoria e os top 4.

Exímia Bar: os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen (Grupo Locale), com Márcio Silva (com boné), e Manu Buffara. (Kato/Divulgação)

Confira os 10 melhores novos bares internacionais de coquetéis