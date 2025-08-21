O drinque pronto para beber avaliado em 1 bilhão de dólares e criado por uma professora

O BuzzBallz poderia ser mais um drinque pronto à venda em lojas de conveniência, mas se tornou uma febre no mercado americano e britânico nos últimos anos. Com formato inusitado inspirado em um globo de neve, a bebida foi criada por Merrilee Kick em 2009, quando trabalhava como professora no Texas. Sem reserva financeira, Kick procurava criar algum produto de sucesso. E, em uma tarde quente enquanto corrigia tarefas dos alunos decidiu criar um coquetel que fosse embalado em um recipiente de plástico com o formato de um globo de neve que havia trazido da Suécia.

“Escolhi bebidas alcoólicas porque elas prosperam em tempos bons e prosperam ainda mais em tempos difíceis", disse ao The Guardian.

Os tempos difíceis também estavam presentes no dia a dia de Kick, que teve os pedidos de empréstimo negados por todos os bancos de Dallas, até que um aceitou as vacas do rancho de sua mãe e seu carro velho como garantia.

Em 2022, o BuzzBallz se tornou o coquetel pronto para beber de dose única mais vendido dos EUA. No mesmo ano, a empresa foi comprada pela Sazerac por 500 milhões de dólares, tornando Kick a 89ª mulher mais rica dos EUA.

Com a aquisição, a bebida chegou em outros países, como o Reino Unido. Por lá, as vendas dispararam, com presença dos drinques em parques, festivais de música e festas.

Com 15% de teor alcoólico e 200 ml de volume, os sabores do BuzzBallz variam entre café, morango, manga, melancia, cranberry e outras dez opções que podem conter vodca, tequila, vinho ou uma mistura entre os alcoólicos.

“Tem sido incrível ver o BuzzBallz se tornar um favorito descolado entre os consumidores no Reino Unido, especificamente a geração Z", disse Jake Wenz, CEO da Sazerac ao The Guardian.

Em janeiro deste ano, Kick saiu da administração da empresa, hoje avaliada em mais de 1 bilhão de dólares.

No Brasil, Belo Horizonte se consolidou como um celeiro de bebidas prontas para beber, com pelo menos 14 marcas entre as mais consumidas da cidade.

Um dos drinques mais conhecidos é o Xeque Mate, criado na capital mineira em 2015. A bebida que combina mate, rum, guaraná e limão, ultrapassou as fronteiras mineiras e conquistou diversas capitais brasileiras. Não apenas durante o Carnaval, mas também ao longo do ano, passou a ser presença constante em bares, casas noturnas e festas.

Além do Xeque Mate, outras apostas e marcas consolidadas, como Stone Light, Benerick's, White Rabbit, LowKa e Xá de Cana apresentam sabores inovadores e campanhas criativas para conquistar consumidores não apenas no Carnaval.