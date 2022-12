Natal em São Paulo: Capital conta com festival com mais de 100 atividades

Com o tema Encanto no Coração Paulistano, o Festival de Natal da Prefeitura de São Paulo tem mais de 100 atividades em todas as regiões da cidade, incluindo pontos turísticos. O evento tem celebrações plurais e descentralizadas, que vão até o dia 21 de dezembro com atrações gratuitas para todas as idades. Todas as atrações podem ser conferidas no site do evento.

A abertura oficial do festival ocorreu nesta segunda-feira (12) com a ativação da árvore de Natal digital no prédio da prefeitura. O local receberá também um balé aéreo, duas vezes por dia, sempre às 19h30 e às 21h. A iluminação dos prédios históricos do centro terá projeções mapeadas no Largo São Bento, três vezes ao dia, das 19h30 às 21h.

Destaques da programação

Entre os destaques, está a Parada Mágica de Natal, um espetáculo a céu aberto que chega a oito pontos periféricos da cidade: Campo Limpo, Perus, Butantã, Capela do Socorro, Itaquera, Casa Verde, Cidade Tiradentes e São Miguel Paulista. Cada parada é composta por cinco carros alegóricos, duas bandas e intérpretes de escolas de samba. Na sequência dos desfiles, a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis se apresenta junto com um MC de funk diferente a cada show. Participam da ação MC Bin Laden, MC Mari, MC Neguinho do Kaxeta e Os Hawaianos.

Parada no Mercadão

O Mercadão, localizado na região central, terá uma extensa programação entre os dias 18 e 21 de dezembro, às 11h, 13h e 15h. A Parada de Natal traz no repertório as canções Noite Feliz Jazz Funk, Bate o Sino com Baile de Favela, Anoiteceu no Frevo, entre outras criações. Outra intervenção programada é a banda Jazz Brothers, mais conhecida como a Banda do Papai Noel, que vem um repertório repleto de temas natalinos nacionais e internacionais.

Tradições Nordestinas

No Centro das Tradições Nordestinas será realizado o Luz de Natal, com programação para a família, com música e parada natalina e destaque para o acendimento de luzes em todo o espaço. Além dos artistas, bandas e trios de pé de serra se apresentam aos sábados e domingos. O cantor Gabriel Sater se apresenta no dia 18 de dezembro, às 20h, com repertório tradicional e canções como Amor de índio.

Freguesia do Ó

Com o tema Natal Encantado da Freguesia do Ó, a 2ª edição da Vila de Natal e Parada Natalina promete emocionar moradores da região e turistas. O evento contará com cinco alegorias e dez alas, que totalizam 120 componentes, entre bailarinos, artistas e ginastas circenses, além de figurinos e projeções personalizadas durante o espetáculo que mistura Natal e carnaval. Já a Vila de Natal contará com a casa do Papai Noel e mais oito casinhas temáticas personalizadas, que serão cedidas para 16 artesãos credenciados pelo Programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que poderão expor e vender seus produtos.

Ônibus Iluminado em São Paulo

A população paulistana vai ganhar um presente de Natal nos fins de semana de dezembro: a volta dos passeios dos ônibus iluminados. Após dois anos de pausa, em virtude da pandemia de covid-19, a SPTrans volta a organizar viagens de três pontos da cidade rumo ao Parque do Ibirapuera, onde estará instalada uma árvore de Natal, dentre outras atrações disponíveis.

A atividade é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, que disponibilizou monitores para guiar os passeios no interior dos coletivos, e fornecerá a infraestrutura para o evento.

Os tradicionais ônibus iluminados e decorados com temas natalinos começaram a circular pelas ruas da cidade no fim de novembro. Os passeios gratuitos, com destino à árvore de Natal do Ibirapuera, começaram no último dia 11. No próximo sábado (17) ocorre das 18h às 20h.

As partidas ocorrem da Praça Charles Miller (Pacaembu), na Zona Oeste; da Rua Alvinópolis (Metrô Vila Matilde), na Zona Leste, e do Shopping Interlagos, na Zona Sul.

Banda do Papai Noel

A banda Jazz Brothers, mais conhecida como a Banda do Papai Noel, fará diversos shows. Para entrar no clima, os músicos se caracterizam como "bom velhinho" e apresentam um repertório repleto de temas natalinos nacionais e internacionais como Jingle Bells, Noite Feliz, O Velhinho, Anoiteceu, Jingle Bells Rocks, Então é Natal, White Christmas, When the Saints, Quero Ver Você Não Chorar, entre outras canções.

Festival Gastronômico

O Festival Gastronômico conta com 48 estabelecimentos da região central que prepararam menus e promoções exclusivas para participar do Festival de Natal no Triângulo SP.

Árvore de Natal da Paulista

A árvore da Avenida Paulista poderá ser vista até 26 de dezembro e fica na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, 2452, esquina com a Consolação. Pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Paulista Viva irá presentear a cidade de São Paulo com uma árvore de Natal de 10 metros de altura na avenida. O projeto busca resgatar a tradição do Natal em família e amigos e será a primeira com um espaço para interação do público para fotos "instagramáveis" (para publicar na rede social Instagram).

Árvore da Coca Cola em Pinheiros

A árvore fica disponível até 21 de dezembro no Parque Villa-Lobos, que fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros. A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro tem uma estrela brilhante no topo e decoração que remete às raízes natalinas.

A novidade deste ano é a Casa do Papai Noel totalmente instagramável, instalada na raiz da árvore de Natal. Com móveis de madeira e decorações típicas em vermelho, o espaço conta com quarto de presentes, cozinha com ceia natalina e a tradicional poltrona do bom velhinho. Aberta à visitação de terça a domingo, das 15h às 21h.

Candy e a Família Urso no Shoppinh Light

O Shopping Light promove um Natal com foco na diversidade. A decoração deste ano terá como tema Candy e a Família Urso, com itens para tocar no coração das crianças. A ideia é fazer uma grande festa da diversidade e da inclusão, com personagens da Família Urso (brancos, negros e pardos), para que todas as pessoas se identifiquem com os personagens.

