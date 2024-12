Montblanc é eleito o melhor relógio para mergulho em premiação no Oriente Médio

O Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810 venceu na categoria de Melhor Relógio para Mergulho da 20ª edição do Middle East Watch & Jewellery of the Year Awards.

Na ideia de superar limites, a marca de luxo agora explora novos territórios a menos de 4.810 metros de profundidade – invertendo os 4.810 metros de altura da montanha Mont Blanc para conectar o mundo do oceano à montanha.

Muito além de sua estética, o relógio foi criado para funcionar em condições extremas. Projetado para suportar profundidades que poucos relojoeiros exploraram até agora, seu desempenho chama a atenção para ambientes subaquáticos adversos.

Alojado numa caixa de titânio de 43 mm com um escudo que protege a coroa aparafusada, este relógio de mergulho vem com um fundo adornado com uma gravação 3D da vista que os mergulhadores têm quando mergulham debaixo do gelo. Este efeito é criado em um relevo colorido tridimensional obtido por um processo de oxidação gerado a laser que estrutura o metal com acabamentos foscos e brilhantes para criar contrastes de cor e textura.

Como acontece com todos os relógios Iced Sea, o mostrador do Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810 foi inspirado em uma uma das maiores geleiras da montanha Mont Blanc – o Mer de Glace.

O Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810 junta-se à série de relógios “Zero Oxigênio” da Maison que apresentam vários benefícios para exploradores que precisam de seus equipamentos para trabalhar em ambientes em ambientes considerados agressivos.

Desde sua criação, o Middle East Watch & Jewellery of the Year Awards foi se tornando um dos eventos mais esperados no calendário de luxo do

Oriente Médio, reunindo líderes da indústria, marcas renomadas de relógios e joias e colecionadores de todo o mundo.