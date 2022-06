Entenda por que o BTG Pactual passou a investir em beach tennis

Não vá pensar que a nova Arena BTG será exclusiva para clientes e colaboradores: qualquer pessoa pode aproveitar as quadras de beach tennis e o lounge gourmet – só que o banco garante desconto especial para aulas e reservas. E a localização privilegiada, em pleno bairro paulistano do Itaim Bibi, ainda garante fácil acesso para quem trabalha na movimentada região da Faria Lima.

Essa será a segunda empreitada do BTG Pactual em direção aos esportes, também em parceria com a Sollis Smart Beach, maior franqueadora de academias de beach tennis no país, que esteve à frente da primeira arena, criada há cerca de um ano (e que continua em funcionamento no Morumbi). Mas a guinada ao “hobby da moda” foi coincidência, porque o ideia inicial focava no tênis.

“Sempre realizamos eventos e levamos nossos clientes para assistirem ao Miami Open, nos EUA, e o tênis sempre foi muito aderente com esse público. Só que o beach tennis veio de carona e deu muito certo. É o equivalente ao vôlei de praia nos anos 1980 e 1990. É a modalidade do momento. Na nova arena, o foco será beach tennis”, diz André Alves, head de marketing do BTG Pactual.

Mas existe uma curiosidade: a pedido dos colaboradores do próprio banco – cujo a sede está apenas dez minutos de caminhada –, haverá uma quadra híbrida que também servirá para o vôlei de praia e o futevôlei. Na nova empreitada, poderão acontecer cinco partidas simultaneamente e, ao contrário da primeira arena, não foram previstos espaços dedicados apenas ao tênis tradicional.

“Eu acredito que o sucesso do beach tennis está ligado a dois aspectos. Primeiro, porque é fácil para quem não tem experiência com raquete, então acaba sendo divertido e receptivo; segundo, porque dá para jogar em família. É um esporte que proporciona essa experiência. Eu sempre joguei squash, tênis e frescobol. Minha esposa nunca. E, hoje, a gente pode jogar junto”, afirma Alves.

E essa parceria do BTG Pactual segue uma fórmula já comum aos estádios de futebol: naming rights, que garante o direito de batismo ao patrocinador. Tanto é que, junto ao banco, há outras empresas que apoiaram o novo espaço, como Alvarez & Marsal; Artefacto; Davilar Empreendimentos; Estrella Galícia; Mastercard; e Ornare. Na primeira arena, também está a Lacoste, por exemplo.

“Entramos no varejo com o BTG Pactual Digital em 2016 e, de lá para cá, passamos a construir nossa marca com esse novo público. Sempre estivemos em campanhas de jornais, filmes e mídia digital, só que chegamos a um momento mais maduro de comunicação que permitiria expandir esse território. Nosso foco é criar awereness, principalmente entre o público 35+ dos segmentos A e B”.

Por outro lado, essa estratégia não prevê o reconhecimento do banco como uma marca atrelada aos esportes e, sim, aos ambientes nos quais clientes e colaboradores costumam conviver. Tanto é que o executivo descarta qualquer possibilidade de patrocínio a equipes, modalidades ou atletas, para que não haja nenhum risco de personificação da marca – e investimentos que fujam do foco.

“Vamos concentrar os nossos esforços no tênis e no beach tennis para criarmos algo legal, em vez de diversificarmos muito a exposição da marca. E até poderemos ter parceria com influenciadores, mas sem que ele saia com a marca BTG Pactual, porque não é a nossa ideia no momento. Por outro lado, existe a possibilidade de novas quadras, caso tenham a ver com o nosso público”, afirma.

Serviço

Local: Rua Jesuíno Arruda, 520 - Itaim Bibi

Informações @arenabtg e @sollissmartbeach

Reservas: +55 11 94986-1111 | (11) 94989-5555

Email: info@arenabtg.com.br

