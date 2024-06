Entenda por que a Volvo está mudando os nomes de seus carros

GOTEMBURGO. Na cidade da costa oeste da Suécia em que fica a sede da Volvo, na semana passada, tínhamos alguns modelos à disposição para um test drive. Um desses carros era o EX40, sigla até agora desconhecida para nós. Tratava-se de mais um lançamento da montadora sueca, que acaba de fazer a talvez maior aposta de sua trajetória com o EX30?

Não exatamente. O nome do modelo pode até ser novo. Mas o EX40 é, na verdade, o nome atualizado do XC40 Recharge. Em nome da transparência, a Volvo está simplificando e padronizando os nomes de seus modelos elétricos. A ideia das mudanças é passar um recado claro para o mercado.

A Volvo tem a meta de se transformar em uma montadora 100% elétrica arte 2030. No mercado brasileiro, por exemplo, todos os modelos já são eletrificados. A nova nomenclatura reforça o posicionamento da empresa e foi divulgada no evento em Gotemburgo para falar das atualizações dos carros para o ano que vem.

Brasil, o país dos elétricos

Não se trata da única mudança de nome. Da mesma forma, o C40 Recharge vai passar a se chamar EC40. A nomenclatura Recharge sai dos carros híbrido plug in, que agora são indicados apenas pelo sufixo T6 ou T8, de acordo com o nível de potência.

Com a chegada do EX30 e do EX90, este ainda sem previsão de chegada ao Brasil, a Volvo passará a ter quatro modelos elétricos como opção para os consumidores.

Em 2023, os carros totalmente elétricos representaram 16% do nosso volume de vendas, um crescimento de mais de 70% em relação a 2022. No Brasil, a montadora atingiu 50% de vendas de elétricos no ano passado, a maior marca entre todos os mercados em que a Volvo atua.

“Já temos desenvolvido uma estratégia de eletrificação bastante forte no Brasil e acredito que a mudança de nomenclatura facilite a compreensão dos clientes na hora de escolher um modelo”, afirma Marcelo Godoy, CEO da Volvo Car Brasil.

EX30 Twin, com dois motores

A aposta na eletrificação da marca parece acertada. Em 2023, a Volvo Car Group atingiu um lucro operacional recorde, equivalente a 12 bilhões de reais. O faturamento global também foi o mais alto da história, em um total de 190 bilhões de reais.

Com o EX30, a ambiciosa aposta é dobrar as vendas no Brasil. Além do EX40, no evento da Suécia pudemos testar o EX30 Twin, com dois motores, tração integral e aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,6 segundos. O modelo ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.

O test drive incluiu percursos nos arredores de Gotemburgo que passavam por florestas de coníferas, sob céu ensolarado e uma temperatura de 12 graus em plena primavera sueca. Também pudemos testar a versão Black Edition dos EX40, EC40 e XC40, na cor onyx black, também não comercializados no Brasil.

Se por um lado o consumidor pode ficar com certo sentimento de frustração por ainda não ter esses modelos disponíveis por aqui, fica uma certeza: a de que a Volvo ainda tem muita bala na agulha para manter e aumentar suas taxas crescimento no mercado brasileiro.