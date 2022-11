Conheça 7 poltronas para completar a decoração de casas e apartamentos

É verdade que as poltronas podem trazer beleza, conforto e personalidade para sua decoração. E não faltam opções no mercado, que vão desde versões feitas de madeira até opções modernos com base giratória e revestimento com estampa. Mas, afinal, como acertar no modelo ideal para o meu ambiente?

Para começar, é importante levar em consideração o espaço disponível no ambiente antes de escolher uma nova poltrona decorativa e, por isso, o primeiro passo é tirar todas as medidas do cômodo para avaliar se o modelo escolhido pode atrapalhar a circulação das pessoas.

Outro ponto diz respeito à funcionalidade da poltrona: a ideia é aproveitar o recurso para oferecer mais espaço para convidados sentarem ou será apenas para garantir mais bem-estar no dia a dia – como é o caso das poltronas com puff? E também vale considerar se a poltrona combina com a decoração.

Conheça 7 modelos de poltronas que podem fazer parte da sua decoração

Poltronas decorativa fixa

A poltrona decorativa fixa é o modelo mais procurado pelo público. Esse modelo de poltrona possui estrutura estática, ou seja, não se move como a poltrona giratória. No ambiente, essas poltronas decorativas assumem a função de delimitar o espaço da sala de estar, além de acomodar moradores e visitantes.

Poltrona decorativa giratória

A poltrona decorativa giratória traz um toque mais moderno e descolado para o ambiente. Além disso, esse modelo se mostra eficiente na decoração de ambientes integrados, como é o caso de sala de estar e sala de jantar que se conectam. Neste layout de ambiente, as mesmas pessoas que estão sentadas em um ambiente podem virar para o outro.

Poltrona decorativa com puff

Para quem deseja agregar ainda mais conforto na sala de estar, a dica é apostar nos modelos de poltrona decorativa com puff. Afinal, os puffs oferecem mais bem-estar ao poder esticar as pernas enquanto está sentado na poltrona. Além disso, os puffs, por sua vez, podem ser usados para somar mais assentos no ambiente.

Poltrona decorativa de balanço

A poltrona decorativa de balanço – que antes se limitava a complementar projetos de quarto de bebê e para garantir momentos mais confortáveis durante as amamentações – passaram a ser usadas com mais frequência em projetos de sala de estar, trazendo estilo e personalidade para o ambiente.

Poltrona decorativa de madeira

A poltrona decorativa de madeira, assim como as versões com acabamento em fibras naturais, são perfeitas para compor diferentes propostas decorativas, indo das mais rústicas até aqueles que seguem uma pegada mais industrial. Isso porque, a madeira é uma elemento neutro, versátil, atemporal e que transmite aconchego no ambiente decorado.

Poltrona decorativa lisa

A poltrona decorativa lisa consiste em um modelo um pouco mais discreto quando comparado às versões estampadas. Para um projeto mais clean, você pode optar pelos modelos de poltrona em cores neutras, como branco, off-white, bege e cinza-claro. Se a ideia for um ambiente descolado, há opções de revestimento colorido.

Poltrona decorativa estampada

Se a ideia é criar um ponto de destaque na sala de estar, faça uso de uma ou mais poltronas decorativas estampadas. No entanto, as estampas e cores das poltronas devem conversar diretamente com os outros móveis e itens do ambiente, de forma que se crie uma atmosfera harmoniosa, sem sobrecarregar a decoração.

Essas dicas foram criadas pela equipe da Viva Decora.

