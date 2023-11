Com apenas 37 peças, relógio da Panerai estará à venda por 24 horas

Uma exclusividade disponível apenas no e-commerce da Panerai, uma edição especial para celebrar a parceria da Panerai com Luna Rossa como patrocinadora oficial da seleção italiana de vela na 37ª Copa América.

O Luminor Luna Rossa Carbotech estará disponível apenas por 24 horas hoje, 30, em uma edição llimitada de 37 peças para assinalar a 37ª edição da prestigiada competição de vela. Situado em uma caixa Carbotech de 44 mm, o relógio apresenta um mostrador azul escovado com um pequeno contador de segundos cinza e um pequeno ponteiro de segundos vermelho, inspirado na cor oficial de Luna Rossa.

Patenteada pela Panerai, a estrutura do Carbotech foi concebida para melhorar tanto a estética e o desempenho do material onde finas folhas de fibras de carbono são comprimidas a uma temperatura controlada sob alta pressão junto com um polímero high-end, PEEK (Poliéter Éter Cetona), que liga o material, tornando-o mais forte e mais durável.

Alimentado pelo calibre automático P.9010 com reserva de energia de três dias, o relógio vem com uma pulseira em bi -material com uma tira de borracha que traz o emblemático ‘Luna Rossa’. Equipado com pulseiras que podem ser facilmente trocadas para criar looks para diferentes humores e estilos.

A edição limitada exclusiva por 24 horas faz parte da parceria Panerai e Luna Rossa que expõe o DNA da Panerai na criação de um portfólio de relógios intransigentes com um foco particular em instrumentos para aventuras aquáticas e pesquisas motivadas pela paixão para o avanço.

Ir aos limites, ultrapassar novos limites no desempenho e viver a adrenalina de superar desafios, tudo na glória do mar aberto – os heróis modernos da equipe Luna Rossa Prada Pirelli são a personificação definitiva dos valores da Panerai. Com um legado inextricavelmente ligado à exploração subaquática, a Panerai perpetua a sua busca em criar ferramentas precisas por meio de pesquisa, novos materiais e tecnologia de vanguarda para acompanhar os navegadores contemporâneos da equipe de vela que compartilham a mesma ambição do êxito em se destacar.

Valor: R$ 95.400.