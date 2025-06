Lista com as melhores companhias aéreas do mundo tem duas brasileiras; veja lista

A lista das melhores companhias aéreas do mundo foi divulgada nesta terça-feira, 17, durante o Paris Air Show. A Qatar Airways manteve a liderança no ranking do Skytrax World Airline Awards, prêmio conhecido como o "Oscar" da aviação. A premiação avalia diversos aspectos do serviço, incluindo o conforto dos assentos, a qualidade das refeições, o atendimento da tripulação e as amenidades oferecidas aos passageiros.

O ranking deste ano também destaca a LATAM, companhia chile-brasileira, que, assim como em 2024, manteve sua posição como a melhor companhia aérea da América do Sul. Na lista geral, a LATAM ocupa a posição 43. No Brasil, a companhia segue vivendo um bom momento, com sua participação de mercado crescendo para 40% em abril de 2025, um aumento considerável em relação aos 33% registrados em 2021, de acordo com dados da ANAC.

No ranking do Skytrax World Airline Awards, outra companhia brasileira que aparece é a Azul, que ocupava a posição 53 em 2023, mas sofreu uma queda significativa, passando para a posição 71 este ano. A queda reflete os desafios que a Azul enfrenta para manter sua competitividade no cenário global, embora ainda seja uma das principais companhias aéreas no Brasil.

O Skytrax World Airline Awards, que existe desde 1999, continua sendo uma das avaliações mais respeitadas da indústria de aviação. As companhias que figuram nas primeiras posições não se destacam apenas pela qualidade do serviço, mas também pela inovação e excelência no atendimento aos clientes, como é o caso da Qatar Airways, que segue sendo referência em conforto, gastronomia e entretenimento a bordo.

As melhores companhias aéreas do mundo

Posição Companhia Aérea 1 Qatar Airways 2 Singapore Airlines 3 Cathay Pacific Airways 4 Emirates 5 ANA All Nippon Airways 6 Turkish Airlines 7 Korean Air 8 Air France 9 Japan Airlines 10 Hainan Airlines 11 Swiss International Air Lines 12 EVA Air 13 British Airways 14 Qantas Airways 15 Lufthansa 16 Virgin Atlantic 17 Saudia 18 STARLUX Airlines 19 Air Canada 20 Iberia 21 KLM Royal Dutch Airlines 22 Delta Air Lines 23 Austrian Airlines 24 Air New Zealand 25 Finnair 26 Etihad Airways 27 Malaysia Airlines 28 AirAsia 29 Thai Airways 30 Scoot 31 Fiji Airways 32 Bangkok Airways 33 China Southern Airlines 34 Virgin Australia 35 Gulf Air 36 Air Astana 37 China Airlines 38 Ethiopian Airlines 39 IndiGo 40 Eurowings 41 Asiana Airlines 42 Vueling Airlines 43 LATAM 44 Porter Airlines 45 Volotea 46 Garuda Indonesia 47 Aegean Airlines 48 Oman Air 49 Transavia France 50 Azerbaijan Airlines 51 United Airlines 52 jetBlue Airways 53 Iberia Express 54 Aer Lingus 55 LOT Polish 56 Hong Kong Airlines 57 ITA Airways 58 Flynas 59 EasyJet 60 Air Transat 61 Ryanair 62 Vietnam Airlines 63 Air Mauritius 64 RwandAir 65 TAP Portugal 66 Jet2.com 67 South African Airways 68 Egyptair 69 Alaska Airlines 70 Royal Air Maroc 71 Azul 72 HK Express 73 Breeze Airways 74 flyDubai 75 WestJet 76 Southwest Airlines 77 airBaltic 78 TUI Airways 79 SunExpress 80 SAS Scandinavian 81 JetSMART Airlines 82 Air Dolomiti 83 American Airlines 84 Air India 85 Royal Brunei Airlines 86 SKY Airline 87 FlyArystan 88 Jetstar Airways 89 Kenya Airways 90 Allegiant Air 91 Sun Country Airlines 92 StarFlyer 93 Jetstar Asia 94 Air Canada rouge 95 Peach 96 Copa Airlines 97 QantasLink 98 China Eastern Airlines 99 Air Serbia 100 Hawaiian Airlines