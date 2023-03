Vivo, Energisa, Atacadão e mais empresas com vagas abertas; há opção em home office

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo IBGE, a taxa de desemprego caiu para 8,1% no último trimestre de 2022. O número é o menor desde 2015 e revela um cenário promissor para 2023.

Para quem ainda busca uma nova oportunidade, selecionamos vagas de trabalho em diversos setores, como tecnologia, engenharia, finanças, administração e comercial.

Algumas ofertas permitem o trabalho presencial ou híbrido, sendo necessário que os interessados verifiquem os requisitos exigidos antes de se candidatar. Saiba mais abaixo:

Hipcom

A Hipcom, empresa nacional que atua com desenvolvimento de software ERP, está com oportunidades abertas para analista de suporte ERP junior. As oportunidades são para modelo de trabalho híbrido e/ou home office, com atuação em São Paulo (SP).

A HIPCOM oferece benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência odontológica, assistência médica, PLR anual, auxílio creche, auxílio home office e seguro de vida.

As inscrições estão abertas e se encerram no dia 10 de março. Para conferir a oportunidade, basta clicar no link.

Own Financial Services

A Own Financial Services, empresa mineira do mercado de soluções financeiras digitais, anunciou a abertura de 60 vagas para desenvolvedores em sua equipe de tecnologia.

As vagas são destinadas a profissionais de todo o país, que poderão trabalhar em regime remoto ou presencial, de acordo com a disponibilidade.

A empresa está em busca de profissionais com experiência em desenvolvimento de software, que possuam conhecimentos em tecnologias de desenvolvimento de soluções backend para a área financeira, como Java 11+, Maven, Spring Boot, SonarQube, JaCoCo, HashiCorp Vault, entre outras.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever na página da Own no LinkedIn. As etapas do processo seletivo serão realizadas de forma online, com testes técnicos e entrevistas por videoconferência.

Energisa

O Grupo Energisa, holding do setor elétrico, está com 298 vagas abertas espalhadas em 12 estados. A maioria dessas oportunidades está nas áreas de operações, com 139 vagas, comercial 29 vagas, construção e manutenção 28 vagas e tecnologia da informação com 16.

As posições são para os estados de Acre, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Vale destacar que cada área tem requisitos distintos, mas há chances tanto para quem tem nível médio quanto para profissionais com ensino superior.

Além do salário compatível com o mercado, as empresas do Grupo disponibilizam planos de cargos e salários, e benefícios, como plano de saúde, odontológico e seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros, vale alimentação ou refeição, auxílio creche e gympass.

Atualmente o Grupo Energisa tem atuado nos três modelos de trabalho: híbrido, presencial e home office. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site.

Vivo

A Vivo comunicou a abertura de 320 vagas exclusivas para mulheres, com atuação em várias áreas da companhia, em mais de 20 cidades.

Para as áreas administrativas, lojas, experiência do cliente e tecnologia, foram destinadas cerca de 270 vagas. Já o programa Mulheres de Fibra está com 50 oportunidades.

Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.

O processo seletivo contará com etapas como entrevistas e dinâmicas. Em São Paulo, a seletiva será híbrida, contemplando presencial e online. Já para as outras localidades, será 100% digital.

As interessadas precisam se inscrever até o dia 20 de março pelo link.

Aker Solutions

A Aker Solutions, uma das maiores fornecedoras globais de produtos, sistemas e serviços para a indústria de energia, está com 76 vagas abertas no Brasil.

As posições disponíveis são voltadas principalmente para as áreas de manufatura e engenharia, na fábrica de São José dos Pinhais (PR) e na unidade de Rio das Ostras (RJ).

Na planta do Paraná, a Aker Solutions está com 65 vagas abertas, como montador, engenheiro de produto, gerente de projeto e analista de controladoria de projetos.

Já na base de SLS, em Rio das Ostras, há 10 vagas disponíveis, como técnico de sistemas de controle offshore, especialista offshore, montador e planejador de processos.

Entre os benefícios oferecidos aos funcionários estão plano de saúde e assistência médica remota; assistência odontológica; assistência maternidade; benefício farmácia; flexibilização do local de trabalho; previdência privada; seguro de vida; canal de apoio com orientações gratuitas nas áreas psicológica, jurídica, financeira e social; vale alimentação e refeição; Gympass; entre outros.

Clique aqui e confira aqui todas as vagas abertas no Brasil.

Atacadão

O Atacadão, empresa do Grupo Carrefour Brasil, está com 1.000 vagas abertas para atuar nas unidades localizadas no município e na região metropolitana de Curitiba (PR). As oportunidades são para cargos operacionais, técnicos, administrativos e de liderança.

Os interessados devem comparecer no endereço Avenida das Torres - BR 116, número 10.000 - Jardim Botânico - Curitiba/PR, com currículo impresso e documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho).



