Vivo e Google fazem parceria para levar ferramentas digitais a escolas

A Vivo Empresas firmou parceria com o Google para criar um pacote de serviços voltado para pequenas e médias instituições de ensino pelo Brasil no setor público e privado. Com a solução em conjunto, as escolas terão maior suporte e ferramentas para se digitalizar.

A transformação digital ao longo da pandemia afetou todos os setores, mas houve perdas ao longo desse processo e alguns tiveram mais dificuldades na adaptação. É o caso para escolas de pequeno e médio porte pelo Brasil.

Entre 2020 e 2021, a rede privada teve queda de 8,8 milhões para 8,1 milhões de matriculados. Enquanto isso, a rede pública teve leve aumento de matrículas chegando a 38,5 milhões de alunos.

Segundo Rodrigo Pimentel, head de Google for Education, a parceria vai ajudar a democratizar o acesso à tecnologia e ajudar as escolas a se adaptar no momento de hibridismo.

Mesmo com a vacinação de crianças e o retorno às aulas presenciais, uma espécie de modelo híbrido também vai acontecer na educação.

“Agora, começamos a entender que o ensino não vai virar 100% presencial e vamos ter de conviver com o híbrido. Os mais afetados no mundo como um todo foram as pequenas e médias escolas. Queremos estender o acolhimento próprio da nossa forma de trabalhar para o professor e para o aluno”, diz.

O objetivo é que os clientes da Vivo tenham a conectividade com suporte técnico completo, da instalação à consultoria para melhor usar as soluções, junto com acesso a aplicativos como o Google Workspace for Education Fundamentals e o Google Classroom.

As instituições ainda poderão ter acesso a equipamentos, com a disponibilização de Chomebooks educacionais gerenciados através do CEU-Chrome Education Upgrade, que auxiliam as escolas a construir um ambiente de aprendizagem personalizado e seguro para cada aluno e professor.

Para Gabriel Domingos, diretor de marketing B2B da Vivo, a parceria combina o posicionamento da Vivo Empresas de ser a one stop shop (do inglês, loja de uma parada) para a digitalização de empresas com um portfólio completo de soluções do microempreendedor até um banco ou indústria.

“Quando olhamos para o educacional, temos soluções para as grandes e quisemos trazer uma proposta de valor nova para as pequenas. Com a solução pensada em pequenas escolas, a parceria com o Google veio naturalmente”, diz.

Um diferencial da solução pensada exclusivamente para instituições de ensino é o suporte com conhecimento sobre tecnologias digitais especialmente feito para professores.

As empresas desenvolveram um tutorial gratuito, com trilha formativa apresentada por professores especialistas em tecnologias educacionais. Os vídeos estarão disponíveis no canal da Vivo no Youtube.

“A forma como a gente sempre pensou tecnologia para educação no Google é de fora para dentro. Prestamos atenção na experiência do usuário e com foco em deixar o mais fácil possível. O Google for Education é pensando de dentro da sala de aula para fora”, diz.

