Veja profissões com salários de até R$ 56 mil que estarão em alta em 2024

A consultoria de recrutamento Robert Half divulgou, no início de novembro, a 16ª edição de seu tradicional Guia Salarial. Os dados revelaram um otimismo elevado das empresas com relação ao seu crescimento em 2024, com mais da metade (51%) das organizações respondentes se dizendo “muito mais confiantes” para o crescimento no ano que vem, em comparação com 2023. Outros 40% se disseram “um pouco mais confiantes”, enquanto apenas 4% se disseram “menos confiantes”.

Segundo o documento, a boa perspectiva é justificada pelo aumento da demanda por serviços e produtos, melhora da situação econômica, aumento do orçamento e adoção de novas tecnologias. E deixa subentendida mais uma boa notícia: a possibilidade de aumento nas contratações ao longo de 2024.

Ainda de acordo com o relatório, 54% das empresas têm a intenção de abrir novas vagas para profissionais permanentes no ano que vem. Agronegócio, varejo, tecnologia, energia, saúde e indústria aparecem no “top cinco” setores em contratação.

Quais as profissões em alta para 2024?

Além de uma projeção sobre quais profissionais serão mais procurados pelas empresas, o documento trouxe as perspectivas salariais para mais de 400 cargos em oito principais áreas de atuação: recursos humanos, tecnologia, finanças e contabilidade, vendas e marketing, engenharia, jurídico, mercado financeiro e seguros. Veja alguns destaques abaixo.

Profissões em alta no setor de tecnologia

Dentre os profissionais mais demandados no setor de tecnologia em 2024, o documento destaca consultores de ERP; engenheiros de dados, analistas de segurança da informação e gerentes de TI. Já os profissionais apontados como "os mais difíceis de encontrar" são ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial e cloud.

Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half para a América do Sul, observou que que a concorrência por vagas no setor de tecnologia aumentou ao longo de 2023 – e destacou a importância do desenvolvimento de novas habilidades para se manter competitivo no mercado. “As empresas seguirão se aprimorando tecnologicamente e aqueles profissionais com competências técnicas e comportamentais diferenciadas continuarão sob disputa”, escreveu o executivo.

Habilidades comportamentais mais demandadas em tecnologia: capacidade de ensinar; flexibilidade; resiliência; trabalho em equipe; liderança

capacidade de ensinar; flexibilidade; resiliência; trabalho em equipe; liderança Maior faixa salarial em tecnologia: CIO - Chief Information Officer (perspectiva de remuneração varia de R$30.850 a R$ 51.650)

Profissões em alta no setor de engenharia

O setor de engenharia também aparece como um dos destaques da pesquisa, com salários para posições executivas batendo a casa dos R$ 49.250.

Dentre os profissionais apontados como os mais difíceis de encontrar, chama a atenção o fato de todos estarem relacionados, direta ou indiretamente, com práticas sustentáveis – um forte sinal de que, em 2024, a pressão por edifícios ambientalmente mais eficientes e responsáveis será maior.

Não à toa, a certificação em ESG aparece entre as mais exigidas no setor, ao lado dos certificados em ferramentas de projetos; tecnologia para análise de dados; lean manufacturing e ERPs.

Especialista de ESG; Gerente de Projetos para Mineração; Comprador do segmento de Energia Renovável e Engenheiro de automação para a indústria são os profissionais considerados mais raros pela pesquisa.

Já os cargos considerados com maior potencial de demanda no ano que vem são: Gerente de Supply Chain; Gerente de Projetos; Gerente de Produção; Engenheiro de Automação e Especialista de ESG.

Habilidades comportamentais mais demandadas para engenheiros: adaptabilidade; comunicação; perfil analítico; autonomia; flexibilidade

adaptabilidade; comunicação; perfil analítico; autonomia; flexibilidade Maior faixa salarial: Diretor de Operações (perspectiva de remuneração varia de R$ 30.500 a R$ 49.250)

Profissões em alta no mercado financeiro

Outro setor em destaque foi o do mercado financeiro, onde os salários podem chegar aos R$56.850 para cargos de diretoria, de acordo com o documento. Os profissionais mais demandados para 2024 serão analistas / especialistas / diretores de crédito; analistas / especialistas / gerentes de contábil; RM Private; especialistas / gerentes /diretores de compliance e analistas de M&A.

Já os profissionais mais difíceis de encontrar serão: Crédito Corporte, ESG, Contabilidade, Private Banking e Inovação Digital

Habilidades comportamentais mais demandadas no mercado financeiro: perfil empreendedor; foco na entrega de resultados; visão e planejamento estratégico; engajamento com novas tecnologias; gestão facilitadora.

perfil empreendedor; foco na entrega de resultados; visão e planejamento estratégico; engajamento com novas tecnologias; gestão facilitadora. Maior faixa salarial: Diretor de Crédito e Risco (perspectiva de remuneração varia de R$ 37.200 a R$ 56.850.

Outras profissões em alta para 2024

Profissionais mais demandados no setor de recursos humanos:

- Generalista

- Business Partner

- Administração de Pessoal/Payroll

- Atração e Seleção

- Remuneração

Profissionais mais demandados no setor de finanças e contabilidade:

- Planejamento financeiro

- Controller

- Tesouraria/financeiro

- Contábil/fiscal

- Relações com investidor

Profissionais mais demandados no setor de seguros:

- Analista/gerente de finanças

- Analista/gerente de crédito

- Analista/gerente de subscrição

- Executivo de contas/gerente comercial

Profissionais mais demandados no setor de vendas e marketing:

- Especialista em business intelligence

- Gerente comercial

- Especialista em vendas técnicas

- Analista de marketing

- Analista de CRM

Profissionais mais demandados no setor jurídico:

- Empresarial/M&A

- Contratos em geral

- Tributário (consultivo e contencioso)/reforma tributária

- Advogado generalista corporativo com foco em contratos

- Compliance