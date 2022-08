Universidade de Stanford oferece até 100 bolsas de estudo integrais para pós-graduação; se inscreva

A Universidade de Stanford está com inscrições abertas para a Knight-hennessy Scholars, até 100 bolsas de estudo integrais para estudantes de pós-graduação.

Além dos subsídios para o curso, os alunos selecionados podem experimentar a plataforma King Global Leadership, que oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal com monitoria, feedback e contato com uma comunidade de lideranças.

As bolsas de estudo incluem subsídios para os três anos letivos dos programas de pós-graduação de Stanford, além de auxílio moradia. O objetivo da Knight-Hennessy Scholars é desenvolver habilidades de liderança e comunicação através de disciplinas que trabalham meios de criar “soluções criativas em escala para desafios complexos”.

Uma das cinco melhores do mundo, Stanford oferece programas Programas de pós-graduação em mestrado, PhD, MBA, nas áreas de medicina, educação, design, políticas públicas, música, belas-artes, entre outros, dentro dos cursos elegíveis para a Knight-Hennessy Scholars.

Quem pode se inscrever para a Knight-Hennessy Scholars

De acordo com o site da universidade, as Knight-Hennessy Scholars não possuem qualquer tipo de restrições baseadas em idade, universidade de origem, campo de pesquisa ou área de atuação. Podem se inscrever estudantes de qualquer país que tenham recebido um diploma de graduação após Janeiro de 2016.

Para concorrer a uma das bolsas é necessário se inscrever e ser aceito em um dos programas integrais de pós-graduação da Universidade de Stanford. Serão priorizados os alunos que passarão, pelo menos, dois anos estudando no país. Mais informações para inscrição de estudantes internacionais neste link (disponível aqui).

Critérios de seleção

São três critérios principais que a universidade adota na hora de selecionar os estudantes que receberão a Knight-Hennessy Scholars:

1. Independência de pensamento

Pessoas “curiosas”, de “cabeça aberta”, “analíticas” que demonstrem “agudeza mental e habilidade intelectual”, que busquem novos conhecimento e experiências, cheias de “ideias originais” e que possam ter um ponto de vista contrário ou divergente;

2. Propósito de Liderança

Líderes corajosos que sejam éticos, decisivos, resilientes, motivados para alcançar resultados significativos e inspirar outros a realizar mudanças positivas em grande escala”. Além disso, pessoas que desejam trabalhar para um mundo melhor, motivadas, com espírito de equipe, “auto conscientes”, “adaptáveis” e “persistentes”;

3. Mindset cívico

Pessoas colaborativas que “sejam humildes, empáticas, confiáveis, orientadas para agir a serviço dos outros e profundamente empenhadas em contribuir para o bem maior”.

Como se inscrever para o Knight-Hennessy Scholars

Para concorrer, é necessário se inscrever separadamente para as bolsas Knight-Hennessy e para o programa de pós-graduação desejado. Para as bolsas de estudos, você deve realizar a inscrição online antes da data limite e enviar os materiais solicitados em inglês através do formulário.

Neste link, você pode conferir um modelo de formulário online e preparar seus dados e documentos previamente. A Universidade de Stanford recomenda que o estudante utilize os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox para realizar a inscrição.

Alguns dos materiais que deverão ser enviados incluem os resultados de testes padronizados (como o SAT e equivalentes), currículo, cartas de recomendação, uma avaliação pessoal e um “video story”. Confira aqui mais informações e link para a inscrição. Estudantes interessados em concorrer devem se inscrever até o dia 12 de outubro.

