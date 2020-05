Universidade de Cambridge terá todas as aulas online até o verão de 2021

Uma das principais universidades do Reino Unido planeja realizar todas as classes presenciais por Internet durante o próximo ano acadêmico, pois as medidas de distanciamento social devem permanecer em vigor no futuro próximo.

A Universidade de Cambridge, cuja história remonta a mais de 800 anos, disse que existe a possibilidade de organizar grupos menores presenciais, desde que estejam em conformidade com as recomendações de distanciamento social.

“Esta decisão foi tomada agora para facilitar o planejamento, mas, como sempre, será revisada caso haja alterações nas recomendações oficiais sobre o coronavírus”, disse um porta-voz da Universidade de Cambridge em e-mail.

Os campi da universidade permanecerão fechados neste ano devido à pandemia de Covid-19.

Já a Universidade de Oxford disse que planeja permanecer aberta a todos estudantes no ano acadêmico 2020-2021 e que continuará fazendo ajustes conforme as atualizações do governo.