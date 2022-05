unico abre mais de 60 vagas de emprego e oferece R$ 5 mil de bônus

A unico, idtech especializada em fornecer soluções de identidade digital no Brasil que se tornou um unicórnio no ano passado, anuncia que está com mais de 60 vagas de emprego.

Com exclusividade à EXAME, a unico afirma que está mirando em uma grande expansão do seu time de colaboradores. Só em 2021, a empresa aumentou em 230% seu time de funcionários, com mais de 700 contratações.

Para 2022, o plano de crescimento acelerado continua. As mais de 60 vagas de emprego abertas são destinadas às áreas de Engenharia, Produto, Contabilidade e Finanças, Marketing, Vendas, Recursos Humanos entre outras.

“A unico tem hoje mais de mil colaboradores em mais de 40 cidades em 21 estados do País. O novo modelo de trabalho permitiu que contratássemos talentos que estejam fora das cidades onde temos escritórios, sobretudo os profissionais de tecnologia, em que temos uma alta demanda de contratação. Só no ano passado, por exemplo, quadruplicamos de tamanho o time de Engenharia, que hoje representa quase um terço da companhia”, explica Luciana Andreotti, diretora de Career Experience da unico.

Além do processo remoto online, a unico informa que segue a política de Remoto Primeiro, permitindo que seus funcionários trabalhem de forma 100% remota, mas ainda oferecendo toda estrutura dos escritórios físicos da companhia, nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Londrina (PR).

O desenvolvimento profissional dos seus recém contratados é outro foco da companhia, que pretende investir mais de R$ 5 milhões em capacitação até o final de 2022.

A maior parte desse recurso será aplicada no programa de educação corporativa em que os colaboradores têm um valor R$ 5 mil por ano para escolher, com total liberdade, um curso, evento, mentoria ou livro via SkillHub, plataforma de benefício educacional e adquirida pela unico em dezembro.

Além do bônus anual, a unico também oferece uma gama extensa de benefícios corporativos aos seus funcionários, como planos de saúde extensíveis para dependentes, plano odontológico, seguro de vida, Gympass, entre outros programas de promoção do bem-estar, além de um cartão único de benefícios flexíveis no valor de R$ 1120 por mês.

Embora a política de trabalho seja remota, a unico também oferece uma ajuda na locomoção, caso o funcionário queira visitar algum escritório da companhia. A faixa salarial das posições não foi informada.

Como se inscrever nas vagas da unico

Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as oportunidades, basta acessar a página de carreiras da empresa.

