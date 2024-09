Três habilidades que você deve ter para conseguir um trabalho 100% remoto

Quando se trata dos benefícios de trabalho mais desejados, para muitos a flexibilidade está no topo da lista. E 22% dizem que o trabalho remoto, especificamente, é o benefício mais importante em termos de suporte à saúde mental e bem-estar, de acordo com o Relatório Work Watch 2024 da Monster, que entrevistou 6.000 trabalhadores e profissionais de RH dos EUA.

Para ser contratado por uma empresa que permite aos funcionários trabalhar à distância, a especialista em carreira e líder a FlexJobs, dos EUA, disse à rede americana CNBC que "os empregadores tendem a desejar algumas habilidades específicas" das pessoas que vão ocupar esses lugares nas empresas. Se você está procurando um emprego totalmente remoto ou que ofereça oportunidades de trabalho remoto, "os empregadores tendem a desejar algumas habilidades específicas", segundo Toni Frana, especialista em carreira líder da FlexJobs, à CNBC.

Veja três habilidades valorizadas nesse tipo de profissional:

Comunicação

Uma habilidade crítica para incluir em seu currículo é a comunicação.

“Acho que quando vocês não se veem, não percebem sinais não verbais e não têm aquela conversa de corredor no escritório”, diz Frana, Ter uma noção de como criar harmonia e como iniciar a comunicação com os membros da sua equipe é importante.

Existem várias maneiras de destacar suas habilidades de comunicação. Se nada for mencionado na descrição da vaga, use seu melhor julgamento em termos do que o trabalho precisará. Se você tiver que liderar uma equipe virtualmente, inclua sucessos na gestão de pessoas ao fazer isso. Se você tiver que trabalhar com clientes remotamente, ilustre como você fez isso.

Organização

A organização é outra habilidade essencial a ser destacada se você estiver procurando por trabalho remoto.

Se você quer fazer bem seu trabalho enquanto trabalha longe de sua equipe, "certamente você tem que ser organizado em seu espaço e ser capaz de produzir o resultado que eles estão procurando", explica a especialista.

Ao escrever seu currículo, destaque as maneiras pelas quais você acompanhou as metas de sua equipe enquanto trabalhava em casa. Considere incluir uma linha no resumo do seu currículo como "prioriza perfeitamente as principais tarefas para atender aos objetivos organizacionais e KPIs", diz Frana à CNBC.

Flexibilidade

Finalmente é fundamental no trabalho remoto.

"Muitas vezes, os anúncios de emprego falarão sobre a necessidade de ser capaz de trabalhar em um ambiente acelerado e em constante mudança", argumenta o recrutador. Use dicas da descrição para ver o que o empregador está procurando.

Assim como na organização, você pode incluir uma linha no seu resumo como "adapta-se rapidamente e é flexível em ambientes de ritmo acelerado e em mudança".