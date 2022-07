Tivit tem mais de 250 vagas abertas e oferece capacitação em tecnologia como benefício

A Tivit, multinacional brasileira de tecnologia, está com 258 vagas abertas para profissionais do setor, com foco em transformação digital, UX e metodologias ágeis, infraestrutura e cloud computing.

As posições são para diferentes unidades de negócios da empresa, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul.

Entre as vagas em aberto na Tivit estão cargos como desenvolvedores Java, .NET, front end, back and, linguagens de Python, Devops, PHP fullstack, analista de dados e de suporte, gerente de serviços, analista de suporte, especialista de redes e coordenador de suporte.

São buscados profissionais com experiência em UX/UI, metodologias ágeis, cloud computing e arquitetura de sistemas, entre outros conhecimentos compatíveis com as funções desejadas.

Os interessados podem visualizar as vagas disponíveis e fazer a inscrição para o processo seletivo na página de carreiras da Tivit.

A empresa, que já contratou mais de 500 pessoas desde o início do ano, oferece diversos programas de capacitação para os empregados.

“Nos encontramos em um momento de crescimento, além dos projetos de nossos clientes, apoiamos as adquiridas da Tivit Ventures, que fazem parte do nosso ecossistema. Com isso, as oportunidades aumentam e os negócios avançam”, afirma Tatiana Lorenzi, Head de People&Culture da Tivit, que é reconhecida como uma gigante do mercado de tecnologia na América Latina e ultrapassou os R$ 2 bilhões de faturamento em 2020.

Conheça algumas das iniciativas da Tivit para atração e retenção de talentos:

Techno Tivit e Mobiflix: o Techno Tivit é um dos programas de educação corporativa, que foca na capacitação e evolução dos conhecimentos dos colaboradores de áreas técnicas de tecnologia. Tendo como grande objetivo prepará-los para a obtenção de certificações.

E o Mobiflix é a plataforma de educação corporativa da Tivit, na qual o funcionário tem acesso a conteúdos de mais de 400 cursos, vários deles com certificações, relevantes para si e para o negócio da empresa.

Momento UP: todos os colaboradores podem se candidatar a uma vaga interna para crescimento de carreira. Em 2021, o percentual de aproveitamento foi de 51,21%, correspondendo a 588 funcionários promovidos neste ano.

Multicloud: programa voltado para a computação na nuvem, que tem por objetivo capacitar e alavancar a carreira de todos os que se interessarem em obter as certificações dos parceiros Tivit em cloud. Este programa disponibiliza roteiro de estudos, vídeos de dicas e um fórum/comunidades por nuvens via conferência e custeio de 100% das provas para certificação. Ao obter a certificação, o colaborador entra para o clube "Cloud Experts” e tem direito a benefícios, reconhecimentos e prêmios exclusivos.

