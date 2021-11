Tereos tem mais de 80 vagas em fábricas e escritórios

Uma das maiores empresas do setor sucroalcooleiro, a Tereos está oferecendo 81 vagas de emprego tanto em suas unidades industriais quanto nas áreas corporativas da empresa.

São oportunidades nas áreas de negócios agrícolas, comercial, ciência de dados, operações agrícolas, processo industrial, manutenção industrial e automotiva, segurança do trabalho, entre outras, nas cidades do noroeste do estado de São Paulo, como Olímpia, Colina, Tanabi, Guaraci e São José do Rio Preto.

As vagas são efetivas, com salários compatíveis com o mercado. Entre os benefícios estão seguro de vida, vale alimentação, refeitório, programa de remuneração variável, previdência privada, auxílio fretado, plano de saúde e auxílio farmácia.

Como se inscrever

Para as vagas nas unidades, os candidatos devem encaminhar o currículo para os endereços de e-mail abaixo:

Unidade Cruz Alta (Olímpia) e Unidade Severínia (Severínia) 29 vagas - recrutamentocruzalta@tereos.com

Unidade Andrade (Pitangueiras) 3 vagas - recrutamento.andrade@tereos.com

Unidade Mandu (Guaíra) 2 vagas - recrutamento.mandu.br@tereos.com

Unidade São José (Colina) 10 vagas - recrutamento.saojose.br@tereos.com

Unidade Tanabi (Tanabi) 19 vagas - recrutamento.tanabi@tereos.com

Usina Vertente (Guaraci) 13 vagas - recrutamento.vertente.br@tereos.com

As demais vagas são voltadas para as oportunidades corporativas. As pessoas interessadas nas devem acessar este site.