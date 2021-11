EDP lança primeira escola de eletricistas para pessoas trans

A EDP, empresa elétrica portuguesa, anunciou o lançamento da primeira escola de eletricistas com turmas focadas na formação de pessoas trans. E as inscrições para as duas turmas de estreia já estão abertas e o programa é totalmente gratuito.

Black Friday da EXAME Academy começou mais cedo. Veja cursos e MBAs em oferta.

A escola é uma nova versão do projeto de sucesso para a formação de mulheres eletricistas. Desde 2018, a empresa realizou a contratação de 40% das alunas que concluíram o curso.

Além do objetivo de aumentar a diversidade em seu quadro, a EDP também busca aumentar as oportunidades de emprego para um grupo tão vulnerável quanto a população transgênero.

Com dificuldades de acessar o mercado formal e afetadas pela alta violência no Brasil, dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) apontam que 90% das pessoas trans já recorreram ao trabalho sexual em algum momento da vida.

A nova escola da EDP começa com duas turmas de 16 alunos, em Guarulhos (SP) e Serra (ES). As aulas começam em janeiro, mês da Visibilidade Trans.

O curso ministrado pelo SENAI é gratuito e dura cerca de três meses. Os participantes receberão materiais didáticos, uniformes, equipamentos de proteção, bolsa-auxílio e almoço no local.

Além da capacitação técnica, o programa também terá um módulo voltado ao desenvolvimento de competências comportamentais, ministrado por Maite Schneider, cofundadora da plataforma de recrutamento TransEmpregos e consultora de Inclusão e Diversidade.

A empresa ainda deixará disponível seu Programa de Assistência Social para os estudantes, o que inclui suporte psicológico em serviço social, previdenciário e jurídico.

Podem se inscrever pessoas trans, travestis e não-bináries, com ensino médio completo e no mínimo 18 anos. Como as aulas são presenciais, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra covid-19.

As inscrições podem ser feitas pelo site da escola até o dia 3 de dezembro.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.