Sua empresa precisa de desenvolvedores? O Distrito tem a solução

Como empresas de todas as áreas, não apenas de tecnologia, criando equipes para transformar seus negócios digitalmente, rapidamente o déficit de 260.000 profissionais de TI projetado para 2024 vai se tornando desatualizado.

A falta de profissionais preocupa, pois pode limitar o crescimento dos negócios e da inovação no Brasil. E ainda inflaciona o salário dos desenvolvedores por causa da competição entre as empresas.

Não tem como fugir da solução óbvia: é necessário formar mais pessoas e abrir oportunidades para que iniciantes possam entrar nas empresas.

Com o lançamento do programa “1.000 devs – Talentos para o bem na saúde”, o Distrito se junta à Johnson & Johnson com a solução que une esses dois pontos. A parceria com a escola Mesttra trará a formação gratuita de jovens como desenvolvedores juniores, enquanto empresas madrinhas vão patrocinar turmas e contratar os novos profissionais.

E ainda adiciona um terceiro: a oferta de uma carreira para jovens em situação de vulnerabilidade, que não teriam como custear um curso de programação.

“A gente começa com a saúde, depois queremos um programa que possa olhar para vagas no mercado financeiro e outras vertentes com alta necessidade de tecnologia”, explica Gustavo Araujo, CEO do Distrito.

A primeira turma, que terá 80 alunos, será patrocinada pela Johnson & Johnson, mas o site do programa está aberto para o cadastro de empresas que queiram participar como madrinhas nas próximas turmas. Do grupo de estreia, o objetivo é chegar a mil formados e depois tornar o programa regular, com vagas todos os anos.

As companhias participantes vão contribuir com bolsas de estudo; disponibilização de computadores, softwares e internet durante o período de treinamento; e oportunidades de trabalho de, no mínimo, três meses após o curso.

Fabricio Campolina, diretor sênior de Healthcare Transformation da J&J Medical Device, explica que o objetivo não é apenas suprir o mercado com mão de obra, mas transformar a vida dos estudantes.

“Em cinco meses, conseguimos capacitar um profissional para começar a atuar como desenvolvedor júnior. Esses jovens vão conseguir engatilhar uma carreira dentro de uma área com demanda aquecida e multiplicar a renda de suas famílias. Ao oferecer essa oportunidade, temos o potencial de mudar a vida daquele talento”, comenta o diretor.

Para também reforçar a formação em habilidades comportamentais e fazer a seleção dos perfis desejados, a iniciativa terá auxílio das empresas CIEE, Espro e Fundhas/Cephas. Os jovens interessados em participar do programa deverão se cadastrar no banco de talentos dessas instituições, entre 14 e 31 de maio. A 99 Jobs também está com inscrições abertas para o programa.

O primeiro curso terá foco na linguagem Python. As aulas serão online e ao vivo, com monitores ajudando e guiando o aprendizado. As instituições parceiras de seleção vão procurar por jovens que concluíram o ensino médio em até quatro anos e sejam de comunidades vulneráveis.

“Estamos aqui querendo resolver dois problemas. Tem o problema do mercado, que precisa de mão de obra. E tem o problema social do Brasil. Esses jovens vão ser preparados para um cargo de alta empregabilidade, o que pode mudar totalmente sua rota”, diz o CEO.

