Startup de educação oferece bolsas de curso online para quem quer mudar de carreira

Você quer mudar de carreira, mas não sabe por onde começar? A Become School, escola de carreiras formada por Wesley Barbosa, ex-executivo do Facebook no Vale do Silício, está com vagas abertas para a próxima turma do Thought Leadership, curso voltado para pessoas que estão em transição de carreira ou buscam se aprimorar em suas atuais funções.

Com duração de seis semanas, o curso é dividido em três pilares: desenvolvimento pessoal, neurociência e gestão de carreiras e custa R$3.300, com 15% de desconto para quem se inscrever até 21 de junho.

Porém, a Become School está com cinco bolsas integrais para o curso, válidas para profissionais ou estudantes em situação de vulnerabilidade, desfavorecidos economicamente e minorias, com mais de 18 anos, de qualquer lugar do Brasil.

"Acreditamos que podemos não apenas abrir portas para elas, mas manter esta porta aberta, guiá-las para a direção correta. Não adianta ensinar a pescar, é preciso ir além”, diz Wesley.

Ao todo, 10 mil alunos já fizeram o curso da Become School. Para concorrer às bolsas, serão considerados o perfil socioeconômico do candidato, bem como a disponibilidade de dedicação às aulas ministradas de forma online.

Os interessados devem se candidatar no site oficial da startup e, ao fim do cadastro, enviar um texto sobre os motivos pelos quais merecem ser beneficiados com uma bolsa 100% da Become School. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de julho. O curso tem início em 02 de julho de 2022.