Sonha em trabalhar com cerveja? Veja a tour da Ambev para os estagiários

Com uma seleção para início de carreira que abrange todo o Brasil, a Ambev já havia atualizado seus processos e sabia dos benefícios do modelo online.

No entanto, com a pandemia do novo coronavírus, eles ficaram impossibilitados de realizar uma das etapas mais aguardadas do recrutamento de jovens talentos: o tour na cervejaria com aula sobre o mundo cervejeiro.

Antes, os estudantes passavam o dia adquirindo conhecimento sobre o negócio, conhecendo profissionais da Ambev e realizando desafios e dinâmicas da seleção. A ideia era tornar o programa, que causa tanta ansiedade nos candidatos, mais leve.

Sem querer perder o momento tão importante para a jornada dos futuros profissionais, a empresa também adaptou a etapa para o online, com um tour virtual conduzido por seus funcionários e disponível em seu novo canal no YouTube, o Ambev Learning.

A solução ainda possibilita que a experiência fique aberta para todos que se interessam pelo tema – tanto quem quer trabalhar na companhia, quanto os amantes da bebida.

“Esse não é o único conteúdo que planejamos. Temos vídeos sobre tudo, como agilidade, inovação, marketing e como se faz a cerveja. O canal não é a novidade em si, mas o Ambev Learning inova a forma como mantemos o relacionamento com o público. O inovador é como os estudantes podem interagir com a gente e trazer os assuntos que querem discutir”, comenta Daniel Spolaor, diretor de Gente e Gestão da Ambev.

E a ideia do canal do YouTube veio de um ex-estagiário que foi efetivado recentemente, e que acompanhou a apresentação ao vivo da cervejaria.

Sobre as oportunidades de estágio e trainee na empresa, ele avisa que as vagas serão mantidas. Por causa da quarentena, o processo foi congelado enquanto era adaptado, mas todos os novos candidatos, e aqueles já inscritos no primeiro semestre, terão oportunidade de participar do novo processo que será aberto em meados de agosto.

No segundo semestre de 2019, foram mais de 200 selecionados no programa.

O diretor também avisa que o programa de mentoria e inclusão racial da Ambev, o Representa, vai expandir para todo o país e ocorrerá em paralelo com o programa de estágio no segundo semestre.

Segundo Spolaor, a primeira edição da iniciativa focada em estudantes negros em São Paulo foi um sucesso.

A ideia da empresa é promover a diversidade no seu quadro oferecendo um processo exclusivo para os jovens negros, oferecendo mentoria e ajudando a preencher lacunas em seu desenvolvimento que os próprios candidatos sinalizam.

