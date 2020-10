Seu chefe é tóxico? Entenda o que fazer quando o líder passa dos limites

Você já teve um chefe maluco? Pode admitir: todo profissional já teve algum momento que pensou dessa maneira sobre a liderança. E há quem ainda questione se ele mesmo não é o chefe maluco.

No podcast Entre Trampos e Barracos, o presidente da HW Human Capital, empresa especializada em recrutamento e consultoria de Carreira, Leonardo Freitas, responde a perguntas dos leitores da EXAME sobre seus problemas com a chefia.

Algumas histórias podem ser engraçadas e inusitadas, mas os comentários enviados ao programa mostram o incomodo que um mau chefe pode causar na vida dos funcionários. E vários também relatam comportamento ilegais, como pedir para o trabalhador hospitalizado ir ao escritório.

“Aqui eu não demito ninguém, eu infernizo a sua vida até você pedir demissão”, teria dito uma das chefias de um leitor. De fato, oito em cada dez profissionais entrevistados pela Michael Page admitiu ter se demitido para fugir de um chefe ruim.

Falta de feedback, excesso de reuniões e falta de treinamento da equipe são algumas das características de lideranças problemáticas.

A primeira dica que o especialista da HW Capital oferece é: identifique o comportamento e reporte para o RH. “A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é reportar isso ao RH por escrito. Se a pessoa sente assédio moral, avanço indesejado de cunho sexual ou romântico, não é algo que deve guardar para si”, comenta ele.

Segundo o executivo, não importa se é o dono da empresa. Contar a colegas, pedir ajuda e reclamar são atitudes que não devem ser evitadas, mas incentivadas. “Se houver retaliação, é um caso para resolver nos tribunais. Pode ser facilmente comprovado se dividiu com alguém, pois ainda terá testemunhas”, diz.

