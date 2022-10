Santander está com 139 bolsas para alunos e professores estudarem na Espanha; se inscreva

O banco Santander está com inscrições abertas para seu mais novo programa de intercâmbio estudantil.

Fruto de uma parceria entre o Santander Universidades, frente educacional do banco, e a Universidade de Salamanca, o programa Santander Top España leva alunos e docentes para uma imersão no campo acadêmico e cultural em Salamanca, na Espanha.

Na edição deste ano, serão 139 bolsas de estudos para professores e estudantes brasileiros participarem de um curso de espanhol intensivo por três semanas.

As bolsas incluem matrícula, passagens aéreas, alojamento, três refeições diárias, seguro-viagem/médico, um passeio em grupo e certificado de conclusão do curso, tudo integralmente custeado pelo Santander.

Segundo o banco, o programa Santander Top España proporciona a professores e alunos de graduação e pós-graduação é fundamental para que esse público tenha contato com a cultura local e a língua espanhola.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma vaga no programa, é necessário ser professor ou estar matriculado em uma das universidades participantes (pós-graduados ou universitários). No momento da seleção, o programa exige excelência acadêmica (notas, presença etc.), e dá prioridade a alunos em vulnerabilidade social.

A iniciativa baseia-se no conceito de mobilidade internacional destinado a universitários e professores de graduação das universidades públicas e privadas conveniadas ao Santander.

A seleção das instituições que participam do programa é feita por meio da avaliação do Comitê de Bolsas do Santander Universidades e os contemplados ao programa serão escolhidos pela própria universidade conforme princípios e requisitos definidos no edital do programa.

As inscrições vão até 6 de fevereiro de 2023. Para participar, os interessados devem acessar a página oficial da plataforma Bolsas Santander.

