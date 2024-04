Inovação 360: Faculdade EXAME lança curso para desenvolver a softskill mais desejada pelas empresas

Em um mercado em constante transformação – em que ferramentas, informações e processos mudam a todo instante – a demanda por profissionais capazes de integrar tecnologia e inovação de maneira sustentável dentro das empresas não para de crescer.

Não à toa, a dupla “pensamento analítico e inovação” aparece no topo do ranking de habilidades comportamentais mais buscadas pelas empresas em 2024, segundo um levantamento divulgado recentemente pela Cortex. Para montar a lista, a empresa analisou mais de 3,4 milhões de vagas de emprego no Brasil.

Atenta a essa realidade e fazendo jus a um de seus principais pilares – a “conexão com o mercado” –, a Faculdade EXAME acaba de anunciar a chegada de um produto inédito sobre o tema em seu portfólio: o curso Inovação 360 – Transformando ideias em projetos.

Oferecido de maneira 100% online, o programa possui carga horária total de 33h, que são distribuídas ao longo quatro módulos cuidadosamente projetados para oferecer uma imersão completa no universo da inovação e da tecnologia aplicada aos negócios.

“Esteja você no setor de tecnologia, na indústria pesada, saúde, lidando com pessoas ou em qualquer outra área, as constantes mudanças globais exigem que todos nós aprendamos a inovar. A própria existência da Faculdade EXAME é um exemplo disso: a empresa inovou no seu modelo de negócio e, de uma revista impressa, virou revista digital, depois uma mediatech e hoje tem uma edtech como modelo de negócio”, diz Heloísa Jardim, expert em liderança e bem-estar organizacional e diretora da Faculdade EXAME.

“Então o curso foi elaborado para trazer esse mindset de inovação e capacitar os participantes a aplicar esses conceitos em qualquer ambiente organizacional , estejam onde estiverem”, complementa a executiva.

Integração com o mercado

Composto apenas por profissionais renomados e atuantes no mercado, o corpo docente é outro grande diferencial do novo curso da Faculdade EXAME. Isso porque ele garante que os alunos tenham acesso a insights valiosos daqueles que estão na linha de frente da inovação e da tecnologia em grandes empresas do mercado. Veja abaixo.

Quem são os professores do curso Inovação 360, da Faculdade EXAME?

- Maria Cecília Jucá, Gerente Global de Inovação na AB-Inbev



Mestre em Ciência da Computação pela UFPE, conta com experiências diversas como liderar um programa de aceleração corporativa no Vale do Silício, mentoria de startups e facilitação de workshops para programas como HackBrazil (aceleradora da Brazil Conference no MIT & Harvard).

- Bernard de Luna, Co-fundador da Projetos Incríveis



Atua há mais de 23 anos com produtos digitais, sendo 16 anos liderando times de produto. Possui experiência em desenvolvimento e design, com formação graduação em publicidade e pós-graduação em planejamento estratégico e marketing digital.

- Erica Briones, Consultora de Inovação e Estratégia na Inovação Ninja



Especialista em agilidade e produtos digitais, entusiasta no uso de IA, com sólido histórico em startups e grandes organizações. Foi Head de Produto na Nubank, hoje atua como conselheira consultiva, consultora estratégica e docente

- Jana Silva, Especialista ESG e líder comunitário M&P no Cubo Itaú



Possui mais de 12 anos de experiência profissional, entre consultoria e serviços financeiros, sustentabilidade e governança corporativa. Forte atuação em projetos relacionados à avaliação, implementação e divulgação de informações em diversas camadas corporativas.

