Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

A Ânima Educação é o maior ecossistema de educação de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é formada por uma comunidade de aprendizagem com cerca de 350 mil pessoas, composta por mais de 330 mil estudantes e 18 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior. Está presente em 12 estados, nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste, e em quase 550 polos de ensino digital por todo o Brasil.

A empresa está com 4 posições abertas para atuação remota, sendo elas:

Analista Acadêmico Plenno

Analista People Analytics Pleno

Analista Planejamento (retenção) Jr

Analista Qualidade Acadêmica III (Financeiro)

Checklist Fácil

Pertencente do Grupo Softplan, a Checklist Fácil é líder na América Latina em checklist eletrônico, ajudando empresas de todos os setores a otimizar e padronizar seus processos de checagem, inspeção, auditoria e vistoria.

A empresa, que detém uma longa lista de benefícios, está com 02 vagas abertas para atuação remota em tecnologia:

Desenvolvedor(a) de software - Backend

Desenvolvedor(a) de Software - Frontend

Riachuelo

A gigante do comércio varejista, que possui mais de 400 lojas e 10.000 colaboradores espalhados pelo Brasil, incorporou também os modelos de trabalho remoto e híbrido.

A empresa, que contrata na modalidade CT, oferece diversos benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição e alimentação, auxílio creche, PLR, entre outros.

Stone

A empresa de tecnologia de origem brasileira, vem transformando o mercado de pagamentos, e atualmente é considerada a maior empresa independente de meios de pagamentos do Brasil, com mais de 10.000 funcionários espalhados pelo país. Seu modelo de atuação pode variar entre o presencial, híbrido e remoto, sendo as posições remotas mais focadas nas áreas de Tecnologia, Marketing e Comercial.

TOTVS

A TOTVS é uma empresa multinacional de desenvolvimento de softwares de gestão. Com sede no Brasil, é a maior empresa do país e a 6ª maior do mundo no segmento. Nesse setor, também aparece como líder de mercado na América Latina, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Gartner.

Com vagas remotas para times de Tecnologia, Negócios e Suporte, a empresa oferece diversos benefícios como assistência médica e odontológica, PLR, previdência privada, auxílio-creche, entre outros.

Zup Innovation

Adquirida pelo Itaú em 2019 por montante superior a meio milhão de reais, a Zup Innovation atua no desenvolvimento de sistemas de integração, transformação digital das companhias e com soluções de código aberto. Em sua trajetória, estão marcas como Natura, Vivo, Algar e Serasa.

No que se refere a trabalho remoto, a Zup Innovation é uma empresa referência no setor, oferecendo não só benefícios incríveis, mas também uma estrutura com foco em crescimento e desenvolvimento profissional.

Vagas internacionais

brightwheel

A empresa de origem californiana brightwheel, é o software de gerenciamento de cuidados infantis nº 1 para pré-escolas e creches nos Estados Unidos.

A empresa está com duas posições abertas na área de Tecnologia, ambas oferecendo um salário mensal que varia entre U$D 5.000 e U$D 6.200, a variar de acordo com o nível de experiência do(a) profissional.

As posições abertas são:

Senior Data Engineer

Senior IOS Engineer

Owner

Com centenas de clientes nos Estados Unidos, owner é uma plataforma completa para gerenciar a presença digital de restaurantes. Suas soluções vão desde a construção de websites até criação de programas de fidelidade.

A empresa, que contrata também para posições na América Latina, está com as seguintes posições abertas para a região:

Business Development Representative

Customer Support Advocate

Sales Development Representative

Staff Product Designer

WorkRamp

WorkRamp é uma plataforma de aprendizagem empresarial para educar funcionários e clientes em grande escala. Ele permite que equipes de todos os setores — desde unicórnios emergentes até as principais organizações do mundo — alcancem as metas desejadas, transformando o aprendizado em todo o negócio.

A empresa está com 4 posições abertas na área de tecnologia que permitem atuação remota:

Mid-Level Frontend Engineer

Mid-Level Fullstack Engineer

Sr. Frontend Engineer

Sr. Fullstack Engineer

