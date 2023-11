Grupo The Best abre vagas para Programa de Trainee com salário de R$ 6 mil e sem exigência do inglês

O Grupo The Best, que reúne as marcas The Best Açaí, Amadelli Alimentos, Gracco Burguer e Ama Fruta, acaba de abrir as inscrições para o Programa de Trainee 2024. Os selecionados poderão definir qual é a área que mais se identificam, segmentadas em business e industry (a primeira com foco no escritório corporativo e a segunda na fábrica com a transformação da matéria prima e cadeia logística).

Atualmente o Grupo The Best emprega mais de 1.400 colaboradores, diretos e indiretos, e esta é a segunda edição do Programa. Uma das marcas, a The Best Açaí chegou as 400 unidades em nove estados brasileiros e prevê um faturamento de R$ 350 milhões e 500 operações para 2023, entre as unidades próprias e franquias.

“Buscamos profissionais que tenham garra para aprender e empreendam em suas funções. A história do Grupo The Best é de empreendedorismo, por isso nos comprometemos a compartilhar conhecimento para que os novos perfis deem sempre o seu melhor, que é o que move a nossa cultura”, afirma Mateus Queiroz, Co-CEO e responsável pelo programa.

Quais são os requisitos?

Os candidatos ao Programa de Trainee devem:

Estar no último ano da graduação ou terem concluído o curso e idade acima de 21 anos;

Residir em Londrina, Paraná, porque as vagas são em regime de trabalho presencial;

Não precisa ter inglês fluente.

Quais são os benefícios?

Além da remuneração de R$ 6 mil, os trainees contarão com os seguintes benefícios:

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Vale-alimentação,

Incentivo ao esporte com Total Pass.

Como se inscrever?

As etapas de seleção incluem teste online, pitch pessoal, dinâmica de grupo, painel de negócios e entrevista final.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de dezembro por meio do site Grupo The Best.