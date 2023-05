Quer se tornar CEO por um dia de empresas como Microsoft, Azul, JBS ou Shopee? Veja como

Como é o dia a dia de um CEO? A consultoria Odgers Berndston ajuda a matar essa curiosidade, comum de muitos profissionais, com seu programa “CEOx1dia”. A iniciativa seleciona universitários para conhecer a rotina de lideranças de grandes companhias e começa as inscrições para a nona edição nesta terça-feira, 2 de maio.

Até agora, são 17 empresas confirmadas: Microsoft, Azul, JBS, OLX, Shopee, Siemens Healthineers, Tupperware, Motorola, Krona, Chubb Seguros, Motz, Grupo Gestão RH, Grupo Boa Praça, Ferring, Vestas, ABB Eletrificação e Diversey. A expectativa é que mais CEOs de diferentes setores confirmem presença nas próximas semanas.

Como vai funcionar a seleção para o programa CEOx1dia?

Todos os anos, o programa da Odgers Berndston recebe centenas de candidaturas para o processo se seleção, que é composto de três fases. A primeira é a análise dos currículos pela empresa Apponte (plataforma de inteligência artificial) que realizará uma triagem dos candidatos. Serão selecionados cerca de 80 candidatos que passarão à próxima etapa.

Na fase seguinte, os semifinalistas serão convidados a fazer um Assessment Comportamental online, fornecido pela PDA International. Os resultados serão confrontados com o perfil ideal de um CEO, e aqueles que mais se aproximarem serão convidados para a fase final de seleção do programa.

Na última fase, os finalistas serão convidados para entrevistas por videoconferência com os sócios da Odgers Berndtson. Essas entrevistas permitirão aos sócios da Odgers Berndtson a avaliação individual de cada finalista e a seleção dos que passarão um dia com um CEO de uma das empresas participantes.

A todos os universitários que participarem das duas últimas etapas da seleção, será oferecido gratuitamente um workshop sobre liderança pelo Insper, escola parceira do projeto.

As empresas convidadas também irão participar da seleção e irão arcar com os custos referente aos jovens, como passagem e estadia do estudante (caso o mesmo não se encontre na cidade da sede da companhia), e a vinda do estudante para a cerimônia de encerramento (caso o estudante não resida na região metropolitana de São Paulo).

Como se inscrever no programa CEOx1dia?

Na edição deste ano, 25 jovens serão selecionados. Para participar, é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de graduação em qualquer área e em qualquer estado brasileiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho por meio do site.



