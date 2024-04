Quase 90% dos trabalhadores já se arrependeram de enviar certos e-mails, mostra pesquisa

De acordo com a Babbel, plataforma de aprendizado de idiomas, 88% das pessoas diz se arrepender de ter enviado um e-mail logo depois de fazê-lo. Ao mesmo tempo, 28% acredita que uma mensagem enviada prejudicou diretamente suas carreiras.

Ainda, quase um em cada cinco membros da geração Z, entre 18 e 24 anos, afirma se arrepender com muita frequência de e-mails enviados.

Duas causas comuns de arrependimento são os erros de digitação e a falta de clareza nas mensagens, de acordo com Esteban Touma, especialista da plataforma Babbel. Conforme declarou à CNBC, para evitar o erro, é benéfico tirar um tempo para "pausar e ler o e-mail com cuidado", garantindo a adequação do tom e a concisão da mensagem. "Procure por ambiguidades ou potenciais mal-entendidos que podem advir das palavras", aconselhou.

Também é importante não responder a e-mails em momentos de estresse, prezando sempre pela clareza e pela eficiência.

Segundo Touma, o ideal seria replicar a mensagens urgentes dentro de uma ou duas horas. Para aquilo que não exige retornos rápidos, o prazo de 24 horas é considerado bom, de acordo com o especialista.

Ainda para ele, em vez de enviar um e-mail imediatamente, é melhor salvar o texto como rascunho e depois revisitá-lo, o que proporciona a possibilidade de reler a mensagem como se fosse nova após certo tempo.

Assim, há diversas medidas que podem ser tomadas para evitar o arrependimento após se enviar um e-mail. Para isso, porém, é preciso evitar a impulsividade e priorizar a calma na hora de encaminhar os textos.

Com informações da CNBC.