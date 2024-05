Quando sai o resultado do Concurso da Caixa?

As lições de carreira da ex-jogadora Hortência para profissionais de RH

Uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, Hortência Marcari foi a palestrante da 10ª edição do clube CHRO realizado pela EXAME; a atleta compartilhou os desafios e as oportunidades de sua vida profissional com um time de RH selecionado