Com salário inicial de R$ 12 mil, Alerj divulga edital para vagas em concurso público

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) publicou nesta sexta-feira, 3, os editais do concurso público que será realizado em cinco municípios do estado. Com 101 vagas, as provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026.

O certame contempla três cargos diferentes: especialista legislativo de nível médio, especialista legislativo de nível superior e procurador legislativo, com inscrições abertas de 13 de outubro a 13 de novembro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

Cronograma oficial

Confira abaixo o cronograma oficial do concurso:

Inscrições: 13/10 a 13/11/2025

13/10 a 13/11/2025 Solicitação de isenção: 13 a 15/10/2025

13 a 15/10/2025 Prova objetiva: 8/02/2026

Distribuição de vagas e remuneração

Das vagas ofertadas, 20 são para especialistas legislativos de nível médio, com remuneração inicial de R$ 10.369,60. Para especialistas de nível superior, são 78 vagas distribuídas nas áreas de Assistência Social, Enfermagem, Medicina, Controle Interno e Auditoria, Relações Públicas, Comunicação Social, Direito, Recursos Humanos, Orçamento e Administração, com salário inicial de R$ 12.591,66. Já para procurador legislativo, são três vagas, com remuneração de R$ 44.008,52.

O edital prevê reserva de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e indígenas, e 10% para candidatos de baixa renda. Será formado também um cadastro de reserva para convocações futuras.

Locais de prova e materiais

As provas serão aplicadas nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda exceda a capacidade dos locais designados.

Os candidatos devem levar consigo:

Documento de identificação com foto,

Caneta de tinta preta ou azul em material transparente e

Comprovante de inscrição impresso (opcional), de modo a evitar imprevistos.

Taxas de inscrição e isenção

As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 85 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível superior, e R$ 285 para procurador legislativo. Entre os dias 13 e 15 de outubro, será possível solicitar isenção do pagamento, direito assegurado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a cidadãos que tenham prestado serviço em mesas receptoras em eleições no Estado do Rio.

Etapas de seleção

A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de prova objetiva. Os candidatos aos cargos de nível superior enfrentarão também prova discursiva. No caso dos procuradores, o exame contará ainda com prova oral.

Como foi o último concurso da Alerj?

O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo.

Confira abaixo os editais:

Edital Concurso Público Procurador

Edital Concurso Público Especialista Legislativo