Piloto de drone? As 18 carreiras do futuro que devem crescer já em 2021

O que você pode esperar do mercado de trabalho em 2021? Segundo Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half, no episódio especial do podcast Entre Trampos e Barrancos, o cenário será de mais contratações.

O especialista no mercado de Recursos Humanos comenta os resultados do Guia Salarial da Robert Half. O conteúdo da pesquisa mostra um retrato da área de RH, com informações tiradas diretamente das salas de entrevista de emprego.

“É uma informação que a gente traz diretamente da realidade que os candidatos vivem”, fala o executivo.

Apesar da visão positiva sobre as contratações, há uma má notícia para quem espera uma melhora nos salários: “Não existe uma percepção de mudança significativa e de forma geral nas remunerações”, explica o especialista.

Para o especialista, ainda faltam definições para entender qualquer novo cenário após a pandemia. “Foram criados inúmeros grupos globais para tratar de alguns assuntos, por exemplo, o treinamento. Se as pessoas não tem a mesma presença no escritório, como a gente treina?”, fala ele.

Uma coisa que o surpreendeu nesse ano foram as novas carreiras que continuaram com uma alta procura mesmo em meio à crise do novo coronavírus. No agronegócio, diversas vezes a empresa conduziu entrevistas para preencher o cargo de piloto de drone.

“Acho, de maneira geral, sempre que que fala de novas carreiras. A gente não pode esquecer que não existem faculdades para isso. Existe a percepção dentro da empresa de uma necessidade, que vai surgindo para outras empresas e somadas as necessidades levam a criação de cursos”, alerta ele.

Então, o que fazer para aproveitar essas novas oportunidades? Ele recomenda se aproximar das novas áreas e buscar opções para aprender. Áreas de tecnologia, como Ciência de Dados, muitas vezes não pedem por diplomas, mas por comprovantes de uma habilidade técnica específica.

Confira as principais tendências de carreiras do futuro que estarão presentes nas empresas em 2021:

Engenharia:

Piloto de drone

Engenheiro de georreferenciamento

Engenheiro de dados

Engenheiro de inovação

Juridico:

DPO

Especialista de dados jurídicos (BI)

Vendas e marketing:

Business intelligence/CRM

Marketing digital

Mercado financeiro:

Data protection officer

Analista de compliance LGPD

RH:

People analytics

Especialista em transformação cultural/digital

Seguros:

Chief digital officer

Analista/especialista de produtos digitais.

Tecnologia:

Arquitetos de segurança

Detetives de dados

Engenheiros de inteligência artificial

Especialistas em transformação digital