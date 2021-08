Evento gratuito ajuda estudantes a conseguir estágio ainda em 2021

O estágio é a porta de entrada de estudantes no tão acirrado mercado de trabalho. Além de oportunidade de iniciar uma carreira, o estágio muitas vezes é obrigatório para a finalização do curso e, outras tantas vezes é essencial não só para o desenvolvimento profissional, como também para custear os gastos que chegam junto com a universidade como mensalidade, transporte e livros, por exemplo.

Mas conseguir uma vaga de estágio nem sempre é fácil (é o famoso “queremos estagiários com experiência”). Por isso, a Academia do Universitário se uniu à Estácio para realizar o “Dia do Estagiário”. O evento gratuito e online acontece no dia 18 de agosto e tem a intenção de conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho.

O objetivo é que profissionais de grandes empresas como Latam, Uber, McDonald 's, Ambev e outros, auxiliem -- através de sua experiência -- os estudantes com dicas e orientações sobre como começar o novo semestre com chances de conquistar uma oportunidade de estágio ainda em 2021.

Com mediação de Diego Cidade, CEO & Fundador da Academia do Universitário, as palestras abordarão os temas como:

dúvidas jurídicas sobre a lei do estágio;

a importância de sair da zona de conforto;

formas de contratação na atualidade;

empoderamento e protagonismo universitário.

Entre os palestrantes estão nomes como Rodrigo Fontes, Coutry Director Brasil do Tinder; Ricardo Dias, fundador da Adventure; João Branco, VP Marketing do Mc Donald´s; Illana Kern, Head of People Design BU da Ambev; Paula Caldas, Senior Operation Manager da LATAM e Uber e; Paula Benevides, VP Desenvolvimento Humano e Organizacional da Raízen.

A programação completa está disponível no site do evento, por onde também podem ser feitas as inscrições.

"Sabemos o quanto o estágio é importante na vida de todo estudante. A partir de um estágio, a vida pode mudar. Queremos mostrar o passo a passo de como começar a estagiar, contar o que o mercado está procurando, além de trazer grandes profissionais", afirma Fernanda Vio, gerente de Carreiras da Estácio e idealizadora do evento.

Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, explica que a empresa nasceu dentro da universidade buscando entender a real dor dos estudantes. “A proposta do Dia do Estagiário é desmistificar a trajetória profissional do estudante universitário de ponta a ponta. No evento, vamos mergulhar em três pilares chaves: pré-estágio, estágio e efetivação. O estudante que participar pode esperar as principais dicas que vão levá-lo ao seu próximo objetivo profissional”, diz Cidade.

Matheus Sobral, CMO da Academia do Universitário, lembra que eventos desse tipo eram raros na época em que era universitário à procura de um estágio. “Criamos a empresa com o objetivo de sanar dúvidas e medos sobre como conseguir uma oportunidade. Fico feliz por hoje sermos uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho e trazer oportunidades desse tipo. Aos poucos, sinto que nosso sonho por um mercado de trabalho acessível se tornará possível", conclui Sobral.

