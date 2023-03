O segredo para não travar quando um recrutador pedir para você falar sobre si

O medo de falar em público ou se apresentar em momentos importantes, como entrevistas de emprego, é um grande vilão que continua assombrando muita gente. Afinal, surge um sentimento de que, se 'travarmos' e demonstrarmos que não possuímos tanta autoconfiança, seremos julgados e até rejeitados.

Algumas pessoas acreditam que é necessário criar roteiros mentais ou decorar textos e mais textos, o que pode trazer uma comunicação 'engessada' e impedi-las de improvisar. O grande desafio não está ligado à capacidade de memorizar dados e fatos, mas em se autoconhecer e entender seu comportamento e suas emoções.

Existem diversas ferramentas e métodos gratuitos para isso, como a metodologia DISC, que identifica as pessoas em 4 perfis comportamentais: Dominantes - os executores; Influentes - os comunicadores; Estáveis - os planejadores; Conformes - os analíticos. Em seus desdobramentos, é possível identificar padrões de comportamento dentre os indivíduos identificados e agrupados em cada perfil. Assim, conseguimos perceber características do nosso comportamento, como tomamos decisões, nos comunicamos e interagimos com as pessoas. São essas informações que podem ser apresentadas ao falarmos sobre nós mesmos.

Para entender mais sobre como o processo de autoconhecimento pode te ajudar a se apresentar em entrevistas de emprego, assista ao vídeo “O segredo para não travar ao falar sobre si” com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".