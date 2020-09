O segredo da felicidade para Warren Buffett não é só sobre investir

Warren Buffett, é, entre outras coisas, um megainvestidor que construiu a sua fortuna investindo nas empresas certas, nas horas certas — claro que nem sempre é possível acertar todas as vezes. Há mais de 20 anos, um estudante de um curso de MBA da Universidade de Florida perguntou para Buffett: “o que você faria para ser mais feliz, se pudesse viver novamente?”.

As três primeiras ações de Buffett foram comprada em 1941, quando ele tinha 11 anos, por 38 dólares cada uma. Ainda criança, ele segurou os papéis quando caíram para 27 dólares e os vendeu assim que atingiram a marca de 40 dólares. A experiência, para ele, deixou uma lição: comprar e esperar.

Desde 1969, Buffett é também o líder da Berkshire Hathaway, empresa que oferece serviços sobre investimentos e é avaliada em 516 bilhões de dólares.

Buffett já ocupou o posto de homem mais rico do mundo em 2008, criou um grupo com Bill Gates para doar a maioria de suas riquezas para a caridade, se tornou investidor da Apple e, apesar disso, continuou usando um celular do modelo “flip”.

Mas, voltando a pergunta sobre felicidade, Buffett fez com que todos os participantes da palestra pensassem na emoção como algo mais prático. “Ninguém pode viver de novo, mas podemos aumentar a nossa felicidade optando por fazer mudanças em nossas carreiras, metas, finanças, saúde e relacionamentos”, disse ele. “O jeito de fazer isso é jogar o jogo e fazer algo que você gosta a sua vida toda. Fique ao lado de pessoas que você gosta — eu só trabalho com pessoas que eu gosto. Se eu pudesse faturar 100 milhões com um sujeito que faz meu estômago revirar, eu diria não”, afirmou.

Mas não foi só isso que Buffet disse. O bilionário também disse aos alunos que “trabalhar com o que você ama” pode ser a chave para uma vida mais feliz. “Você está louco se manter um emprego que você não gosta só porque vai parecer bom em seu currículo”, finalizou.

A dica de Buffett, então, é bastante simples: faça o que você ama — mesmo que no fim das contas você não se torne o sétimo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 82,4 bilhões de dólares segundo a Bloomberg.