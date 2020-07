O salário é baixo no BB? Veja os salários de presidentes de empresas

O que é um salário baixo para o cargo de presidente de uma companhia? Procurando por um substituto para o comando do Banco do Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes tem encontrado dificuldade para contratar um executivo do mercado.

O motivo: um salário pouco competivo. É difícil dizer que a remuneração é baixa, afinal, em 2019, o presidente do BB teve uma remuneração 1,8 milhões de reais, segundo dados declarados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Mas a oferta milionária foi recusada entre os candidatos abordados pelo ministro, de acordo com técnicos do governo. Na comparação com a remuneração das empresas privadas, o nível sobe.

No setor financeiro, o mais alto executivo do Itaú Unibanco ganhou 52 milhões em 2019. O presidente da B3 recebeu mais de R$ 51 milhões e o do Santander, R$ 43 milhões.

No levantamento feito pela EXAME com 15 grandes empresas, apenas uma está na mesma faixa de remuneração que o BB — a também estatal Eletrobras.

Uma das diferenças entre as estatais e empresas privadas é o peso da remuneração variável nos ganhos anuais. Essa parcela alia fatores como resultados anuais do negócio e de sua área e avaliação de desempenho. No Itaú, por exemplo, a parte fixa representou apenas 8% da remuneração dos diretores e presidentes em 2019.

No Banco do Brasil, o salário fixo representa 43% dos ganhos, o que representa um valor mensal de R$ 68,8 mil. Com a gratificação natalina, remuneração variável e outros benefícios, o vencimento mensal pode dobrar.

Na CVM, as companhias abertas devem declarar as remunerações máximas, médias e mínimas de seus conselhos de administração, conselho fiscal e diretoria. Embora o documento não relacionem os valores a cargos específicos, o maior vencimento costuma ser o do presidente.

Confira os salários dos presidentes de 15 grandes empresas no Brasil em 2019