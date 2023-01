Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a minissérie documental "Todo Dia a Mesma Noite", sobre o incêndio na Boate Kiss. Já na Apple TV+, estreia da terceira temporada de "Truth Be Told", baseada no romance "While You Were Sleeping" de Kathleen Barber. A produção apresenta um olhar único sobre a obsessão norte-americana com produções do gênero "true crime".

Todo Dia a Mesma Noite (Netflix)

Aquela noite de 2013, em que 242 jovens perderam a vida na Boate Kiss, ainda se repete para sobreviventes e familiares. Inspirada no livro de Daniela Arbex, a série Todo Dia a Mesma Noite conta essa história trágica e a luta por justiça liderada pelos pais das vítimas. Por memória, por justiça, e para que não se repita.

A Garota na Fita (Netflix)

Málaga, 2010. É o dia da Cavalgada de Reis Magos, uma festividade importante que logo logo acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo para a família Martín, pois a pequena Amaya desaparece no meio da multidão. Miren, uma jornalista ainda em treinamento, mergulha com tudo em uma investigação paralela à investigação policial — mas esse seu ato acabará remexendo em eventos desagradáveis de seu passado. Miren conta com ajuda de seu colega Eduardo e não vai descansar até encontrar a menina. Onde, afinal, estará Amaya Martín?

Na Luta (Netflix)

Ángela foi injustamente condenada e passou seis anos atrás das grades. Agora, ela vai precisar se esforçar para recuperar o controle de sua vida e reconquistar a admiração e o respeito da filha Rocío, que é louca por luta livre. E é encarnando seu alter ego, a lutadora Noiva Negra, que Ángela encontra o caminho para o coração não só do público, mas também de sua filha.

Truth Be Told (Apple TV+)

Estreia da terceira temporada da série estrelada pela vencedora do Oscar Octavia Spencer e Gabrielle Union. Baseada no romance "While You Were Sleeping" de Kathleen Barber, produção apresenta um olhar único sobre a obsessão norte-americana com produções do gênero "true crime".

Falando a Real (Apple TV+)

Com Harrison Ford em um de seus primeiros papéis importantes na televisão, "Falando a Real" acompanha Jimmy (Segel), um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos clientes exatamente o que pensa. Ignorando seu treinamento e ética, ele acaba promovendo grandes e tumultuadas mudanças na vida das pessoas, incluindo na sua própria.