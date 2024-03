O arrependimento número 1 que as pessoas têm em suas carreiras

Todo mundo comete erros no trabalho. Enquanto alguns são pequenos e esquecidos no dia seguinte, outros podem se transformar em arrependimentos pesados na carreira.

Segundo informações da CNBC, a maioria dos trabalhadores, 66%, afirma ter arrependimentos relacionados ao trabalho, de acordo com um relatório recente da Resume Now, que entrevistou em janeiro 1.000 trabalhadores nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha.

Os arrependimentos mais comuns incluem:

Não pedir um aumento de salário (60%)

Não priorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional (59%)

Ficar muito tempo em um emprego (58%)

Não negociar o salário para um novo emprego (58%)

Em geral, muitos arrependimentos decorrem da falta de ação, observa o Resume Now em seu relatório. Por exemplo, uma parcela maior de pessoas diz que se arrepende de ter ficado muito tempo em um emprego em comparação com as que se arrependem de ter deixado um emprego (38%).

Os dados mostram que uma das maneiras mais consistentes de ganhar mais dinheiro é mudar de emprego (embora os recentes aumentos salariais de novos contratados tenham se estabilizado nos últimos meses).

A maioria das pessoas não aproveita como deveria essa oportunidade: 58% dos trabalhadores norte-americanos aceitaram um novo emprego sem negociar o salário, mas, entre os que o fizeram, 85% contra-atacaram e receberam uma oferta maior, de acordo com um estudo da Fidelity Investments de 2022.

Há muitos recursos on-line para descobrir quanto um emprego paga. O segredo é ser pesquisado, confiante e capaz de provar sua candidatura por meio de experiência e entusiasmo, dizem os especialistas em carreira.

De modo geral, os trabalhadores em meio de carreira são os que mais se arrependem, com 70% dos millennials e 69% da Geração X, mas as taxas de arrependimento caem mais entre os mais velhos, com 52% dos Baby Boomers.

Da mesma forma, outras pesquisas sugerem que a felicidade atinge um ponto baixo quando as pessoas estão no final dos 40 anos, devido às pressões de carreira, família e financeiras, mas se recupera ao longo na vida.