O que não falar em uma entrevista de emprego, segundo ex-recrutador do Google

Há várias táticas que você pode empregar para impressionar numa entrevista de emprego. Falar ao recrutador o que o entusiasma na função mostra que você está genuinamente interessado na oportunidade.

É muito bom também você perguntar qual problema pode resolver logo no primeiro dia para começar a se preparar quando for contratado. Sempre sorria enquanto o recrutador estiver falando para mostrar que você é confiante.

Mas é claro que existem comportamentos que você deve evitar a qualquer custo. Na verdade, "grandes sinais de alerta", segundo Nolan Church, ex-recrutador do Google e CEO da empresa de dados salariais FairComp, falou ao site da CNBC.

'Eu trabalho demais' ou 'Sou perfeccionista'

Para começar, quando o entrevistador perguntar em que você pode melhorar, não use frases que façam parecer que você acha que não tem nada a aprender. Lembre-se: a empresa não está te contratando para ser perfeito, mas sim para executar bem as funções e crescer com o time.

Em vez de frases vazias, Church recomenda dar um exemplo de um erro que você cometeu, o que aprendeu com ele e como melhorou no futuro.

Não transfira a culpa a ninguém

Não diga nada negativo sobre as pessoas com quem você trabalhou. Quer se trate de um ex-colega, gerente ou empresa, "qualquer coisa que transfira a culpa de você para outra pessoa" soa mal, diz Church.

"As pessoas com quem você quer trabalhar assumem total propriedade e responsabilidade pelo que fizeram no passado", diz ele, mesmo que você tenha feito besteira. Assumir a responsabilidade indica que você é humilde o suficiente para admitir que não é perfeito e que está disposto a aprender com seus erros e melhorar.

'Não sei'

Por fim, evite responder às perguntas com "não sei". Quando o ex-recrutador do Google ouve isso, pensa: "Ok, então, tipo, a conversa acabou? Você não vai resolver esses problemas?"

Especialmente no que diz respeito aos jovens que estão começando suas carreiras, é possível que você não tenha muita experiência ou anedotas para usar e dar exemplos concretos do que conseguiu realizar. Nesses casos, "não há problema em dizer: 'Não sei, mas é assim que eu descobriria'", diz ele. Dê alguns exemplos de como você lidaria com o problema hipoteticamente para mostrar que você seria proativo para seguir em frente.

Em última análise, se você conseguir o emprego, "estamos pagando você para resolver esse problema" que eles estão apresentando, lembra Church. Mesmo na entrevista, você terá de provar que pode fazer isso.