Farmacêutica MSD está com 30 vagas de estágio, 50% delas destinadas para pessoas negras

A farmacêutica MSD Brasil (Merck Sharp & Dohme) está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2023. Ao todo, são mais de 30 oportunidades em 36 áreas de atuação nas cidades de São Paulo, Cruzeiro (SP) e Montes Claros (MG).

Em um esforço para aumentar a diversidade, 50% das vagas são para pessoas pretas, outra parte também será exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs).

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da MSD?

Para concorrer a uma das vagas, o universitário deve se formar entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

A contratação será de até dois anos, variando conforme o contrato com a instituição de ensino e com probabilidade de efetivação, após o término do período.

“Na MSD, a permanência no cargo depende do desenvolvimento e potencial de cada estagiário e de ter uma posição aberta no momento adequado. No histórico da empresa, há mais de 100 funcionários que iniciaram suas carreiras como estagiários aqui, alguns chegando à posição de gestão”, diz Elisa Mendoza, diretora de RH da MSD Brasil.

Os estagiários contratados terão bolsa auxílio com valor que varia entre as vagas e a região, além de assistências médica e odontológica, auxílio farmácia, vale refeição ou refeitório na unidade, seguro de vida e vale transporte ou estacionamento subsidiado pela companhia.

A MSD também oferece curso de inglês para os estagiários autodeclarados pardos ou negros e que não são fluentes no idioma.

Como se inscrever no Programa de Estágio da MSD

Com o término das inscrições, começam as fases de análise de currículos, entrevistas e testes que acontecerão entre outubro e janeiro de 2023. Em novembro será o processo admissional e o início do estágio está previsto para fevereiro.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de outubro e podem ser realizadas pelo site da 99 Jobs.

