No trabalho híbrido desta empresa, o escritório se mistura com a casa

Se os funcionários gostaram de trabalhar no conforto do home office, nada mais justo do que voltar trazendo um pouco de casa para o escritório.

Esse foi o conceito que o Urbano Vitalino Advogados procurou na hora de reformar o espaço. Junto ao Studio Melina Romano, eles fizeram um projeto utilizando o conceito Ofisuka.

O nome vem do japonês e é uma mistura de palavras que significa "escritório-casa". O estilo de design traz um equilíbrio entre trabalho e colaboração e ganhou destaque com uma exposição sediada pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em 2018.

No museu, foi imaginado por designers do Instituto Europeo di Design o que seria um escritório do futuro em 2068. Mas a arquiteta Melina Romano conta como foi pensada a releitura para 2022.

“Saímos um pouco do tema futurista do museu e ficamos com a ideia do que é um espaço aconchegante. A nossa tradução do conceito foi pensar em como seria a casa do Urbano Vitalino, com toda sua missão de ser inovação e estar à frente dos demais escritórios da área”, diz.

Segundo pesquisa da JLL, consultoria especializada em imóveis comerciais, 45% dos trabalhadores do mundo dizem que, para o escritório ser atrativo no pós-pandemia, ele precisa de espaços para relaxar. Além disso, 44% desejam por serviços de alimentação saudável e 37% querem mais áreas sociais.

Com 540 m², o escritório em São Paulo tem mais espaços colaborativos do que mesas para trabalho individual. Perto da entrada, salas de reuniões são equipadas com câmeras para reuniões híbridas e com escritório em outras cidades do Brasil e em Angola.

Na sala de Urbano Vitalino Neto, sócio presidente da empresa, a mesa mais oval e poltronas lembram uma sala de estar.

Seguindo o corredor principal, uma grande área de convivência para tomar café, fazer eventos e happy hours se torna parada obrigatória antes de chegar na área principal de trabalho.

“É uma área híbrida também, para café durante o dia e um bar a noite. Acho essa a área mais disruptiva do escritório e mais colorida, trazendo o vermelho da marca. Ela serve como ponte, pois você precisa passar por ela para chegar em qualquer local do escritório”, diz a arquiteta.

Na hora de pensar no retorno, Christiano Sobral, Diretor Executivo do escritório de advocacia empresarial, conta que a reforma foi uma forma de tornar o espaço atrativo para os funcionários.

Sobral vê que as relações no retorno se tornaram mais casuais, com um símbolo ainda maior que o novo escritório: a tradicional gravata deixou de ser uma obrigatoriedade.

Já era política da empresa fazer home office, um benefício que surgiu como estratégia para não perder as funcionárias, especialmente as mães. Sobral conta que em pouco tempo o benefício se tornou um pedido dos homens também e virou um estímulo para um maior equilíbrio de tempo com a família.

O próprio diretor conta que não consegue mais abrir mão da rotina que ganhou com o home office nos últimos anos, especialmente o contato com os seus filhos.

“Na minha opinião, voltar tudo ao que era antes é fechar os olhos para aprendizados e tudo o que conquistamos. Hoje em dia, acordo cedo, faço café da manhã para os filhos, levo para a escola e depois caminho com minha esposa, minha vida mudou completamente e acho que isso vale para todo mundo”, diz.

E a empresa cresceu: houve um aumento de 41% do faturamento em 2021, na comparação com o ano anterior. Para 2022, a expectativa é um crescimento de 35%. A equipe acompanhou o movimento, a equipe no Brasil saiu de cerca de 750 para 1.100 pessoas.

“Para caber todo mundo de volta, íamos precisar de um beliche”, diz Sobral.

No novo escritório, a principal área possui mesas para trabalho individual e sem marcação de lugar e o entorno é rodeado por salas de vidro com isolamento acústico. Os sócios não têm mais salas fechadas, mas compartilham esse espaço.

Para Sobral, a principal função do presencial será reforçar o pertencimento e aprendizado no ambiente. Assim, as áreas para um trabalho em conjunto se tornam essenciais.

