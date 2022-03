Alemanha, Itália e China: veja as melhores bolsas de estudo de março

Por Estudar Fora

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Você vai encontrar a seguir as melhores oportunidades de bolsas de estudo para começar seu curso no exterior no segundo semestre de 2022 ou a partir de 2023.

Se você está em busca de uma bolsa de estudos com inscrições abertas, está no lugar certo!

As bolsas são voltadas para estudantes falantes de língua portuguesa do Brasil e de países, como Angola, Moçambique e Portugal. Confira a seguir as melhores oportunidades de março.

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudos para estudar fora.

Bolsas de estudo para graduação e pós no Programa Líderes Estudar

As inscrições para a 31ª edição do Líderes Estudar 2022, da Fundação Estudar, estão na reta final. Maior programa de bolsas de estudo do país, o objetivo da iniciativa é apoiar, reunir e desenvolver jovens de todo o país que desejam gerar transformações positivas no Brasil nos mais diversos setores.

Os benefícios do programa incluem mentoria, networking, acesso a uma rede de líderes e bolsas de estudo para universidades brasileiras e internacionais que cobrem até 95% dos custos com a formação. Leia mais sobre o programa no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 29 de março de 2022.

Santander Universidades

O programa de mobilidade acadêmica do Banco Santander oferece permanentemente bolsas de estudo para graduação, pós-graduação, cursos de curta duração presenciais e online. Confira nossa página com as oportunidades Becas Santander com inscrições abertas para brasileiros.

Bolsas de estágio na China

Bolsas integrais para cursos em inglês na Donghua University, em Xangai

O governo de Xangai, a maior cidade da China, patrocina anualmente dezenas de bolsas para estudantes internacionais. Uma dessas parcerias é com a Donghua University, que está com inscrições abertas para 40 oportunidades para os cursos de graduação, mestrado e PhD em inglês e chinês.

As bolsas incluem os valores das mensalidades, dormitório no campus, seguro-saúde e um benefício mensal de CNY (Remimbi) 2.500 (cerca de R$ 2.140) até CNY 3.500 (cerca de R$ 3.000).

Mais informações sobre as bolsas neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de março.

Bolsas de estudo na Eslováquia

Governo da Eslováquia oferece bolsas integrais de graduação, mestrado e doutorado

O Governo da Eslováquia está com inscrições abertas para 48 bolsas de estudo integrais para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Além de cobrir os custos das taxas universitárias, os subsídios incluem um auxílio mensal que varia de acordo com o grau de escolaridade e pode chegar a 280 Euros.

As bolsas são distribuídas por mérito e contemplam programas de graduação e pós-graduação nas diversas áreas do conhecimento. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 30 de maio.

Bolsas de estudo na Espanha

Fundação Carolina oferece 594 bolsas na Espanha

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 594 bolsas de estudo na Espanha para o ano letivo de 2022/23. O programa inclui cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia.

As inscrições vão até o dia 15 de março para os cursos de pós-graduação, e até 7 de abril para doutorado, doutorado sanduíche, mobilidade de professores e estudos institucionais. Mais informações neste link (disponível aqui).

Bolsas de estudo na Holanda

Bolsas para graduação e mestrado na Holanda

A edição de 2022 das Holland Scholarships, bolsas de estudo do Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, está com inscrições abertas para estudantes internacionais de graudação e pós-graduação que desejam ingressar em uma das universidades do país.

As bolsas oferecem um subsídio de 5 mil euros para o primeiro ano dos estudos. Estudantes que desejam se informar com conselheiros das universidades do país, podem participar de um evento online gratuíto que acontece no próximo dia 18 de novembro.

Confira neste link (disponível aqui). mais informações sobre as bolsas e como participar do evento. Interessados devem se inscrever até o dia 1 de fevereiro ou 1 de maio de 2022.

Bolsas de estudo na Itália

Bolsas de estudo na República Tcheca

A Universidade Tcheca de Ciências da Vida de Praga (Czech University of Life Sciences Prague), ou CZU, é uma instituição pública centenária localizada em um dos mais antigos e seguros centros urbanos da Europa, na cidade de Praga, na República Tcheca. Ela oferece diversos cursos de graduação e pós com foco nas áreas relacionadas a questões ambientais. Em meio à crescente preocupação com as consequências do aquecimento global, a tendência para os próximos anos é que essa área atraia cada vez mais a atenção do mundo. Leia mais sobre as bolsas neste link (disponível aqui).

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de estudo na Alemanha

Confira nossa página com todas as bolsas DAAD neste link.

Mestrado em Jornalismo da Deutsche Welle Akademie

O jornal alemão Deutsche Welle está com inscrições abertas para bolsas de estudo pra o programa de mestrado em International Media Studies, voltado para profissionais de países em desenvolvimento. O curso é realizado pela Universidade de Bonn.

O programa é online, em período integral, tem duração de 4 meses e inicia em setembro de 2022. As aulas são ministradas em inglês. Mais informações no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até dia 31 de março.

Bolsas de estudo na Bélgica

Governo de Flandres abre inscrições para bolsas de mestrado na Bélgica

O programa de bolsas anual promovido pelo governo da região de Flandres, Bélgica, acaba de abrir inscrições para estudantes que desejam fazer um mestrado no país. Participam do programa as universidades de Leuven, Antwerp, Chent, Hasselt e a Vrije Universiteit Brussel.

As bolsas contemplam os valores da mensalidade e contam com auxílio anual de € 8.400. Estudantes aprovados devem pagar apenas uma taxa anual de inscrição no valor de € 115,00. Os programas de mestrado têm duração de um ou dois anos. Confira os programas de mestrado oferecidos neste link (disponível aqui).

Para concorrer às bolsas, os estudantes devem enviar enviar as inscrições para a instituição que deseja estudar, responsável por pré-selecionar as candidaturas elegíveis. Mais informações sobre o programa neste link (disponível aqui). Informações sobre como se inscrever neste link (disponível aqui). O prazo de inscrição muda de acordo com a universidade de interesse, e pode variar entre os dias 1 de fevereiro até 6 de abril.

Bolsas de estudo na China

ANSO oferece bolsas integrais para diversas universidades chinesas

A Aliança da Organização Internacional de Ciência (Alliance of International Science Organization – ANSO) é uma iniciativa não governamental e não lucrativa que oferece bolsas de estudo integrais para as universidades chinesas: University of Science and Technology of China (USTC), the University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), or Chinese Academy of Sciences (CAS).

As oportunidades são para os programas de mestrado e doutorado e voltadas para estudantes internacionais de fora da China. Os subsídios incluem todas as taxas dos programas, um auxílio mensal de 3000 RMB para mestrado, 6000 RMB ou 7000 RMB para doutorado, assistência médica e custos de viagens. Os programas são oferecidos em inglês e chinês.

Mais informações sobre as bolsas da ANSO neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de março.

Bolsas de estudo na Espanha

Bolsas de estudo na França

Um dos maiores programas fomento do governo francês são as bolsas Eiffel, voltadas para estudantes internacionais que desejam fazer um curso de mestrado ou doutorado em uma das diversas instituições francesas. São diversas bolsas disponíveis ao longo de too o ano. Confira mais informações sobre a as bolsas Eiffel e como funciona a Campus France neste link (disponível aqui).

Bolsas integrais para mestrado na Universidade Paris-Saclay

A Universidade Paris-Saclay, instituição pública localizada na França, está com inscrições abertas para bolsas de estudo de €10.000 anuais, que cobrem todos os custos das mensalidades dos programas. Os alunos aprovados para receberem as bolsas também têm a possibilidade de solicitar um auxílio de custo adicional de €1.000 para viagens e retirada do visto.

As bolsas são renováveis por até dois anos, a depender da duração do programa escolhido. Para concorrer às bolsas os estudantes devem, antes, serem aprovados nos processos seletivos tradicionais para os programas de mestrado. Mais informações no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 7 de maio.

Bolsas de estudo em Israel

Bolsas para pós-graduação na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU), em Israel, está oferecendo bolsas para brasileiras(os) em seus programas de Pós-Graduação em inglês. A bolsa, oferecida pelo Brasil Scholarship Fund (BSF), cobre 50% do valor dos programas (ou 40%, no caso do International LLM). Para concorrer, o candidato deve ser aceito pela universidade e então se candidatar à bolsa através de um formulário.

Bolsas de estudo na Itália

Bolsas de estudo na Rússia

Bolsas integrais em exatas e biológicas no Skoltech, na Rússia

O Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia, ou Skoltech, está com inscrições abertas para bolsas integrais de mestrado e doutorado em programas das áreas de exatas e biológicas. As aulas são ministradas em inglês.

Além de cobrir o valor das mensalidades, os subsídios incluem convênio médico e um auxílio mensal de 40.000 RUR para mestrandos e 75.000 RUR para doutorandos. Mais sobre o programa neste link (disponível aqui). A data limite para inscrição no mestrado é 10 de julho e, para o doutorado, 31 de julho.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de estudo sem lugar definido

Rotary: 30 bolsas integrais de mestrado e curso preparatório em 6 países

A associação Rotary International está com inscrições abertas para o programa de fomento estudantil Rotary pela Paz. Para a edição de 2022-23, serão oferecidas 130 bolsas de estudo, sendo 50 para programas de mestrado e 80 para o curso de aperfeiçoamento profissional.

São 50 bolsas integrais para cursos com duração de 15 a 24 meses nas áreas de paz, prevenção e resolução de conflitos nas seguintes instituições: Duke University e University of North Carolina, Chapel Hill, dos EUA; International Christian University, do Japão; University of Bradford, da Inglaterra; University of Queensland, da Austrália; e Uppsala University, da Suécia.

Mais informações no link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 31 de maio.

"As Melhores Bolsas de Estudo com Inscrições Abertas em Março" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.



